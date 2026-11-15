Theo Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa phát hiện một hộ kinh doanh tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, xã Như Quỳnh có hành vi trốn thuế.

Chủ cơ sở tái chế nhựa ở Hưng Yên bị khởi tố vì trốn thuế.

Qua xác minh, cơ sở sản xuất, kinh doanh hạt nhựa tái chế do bà N.Q.L (trú tại thôn Minh Khai, xã Như Quỳnh) trực tiếp điều hành. Trong giai đoạn 2021-2025, cơ sở này phát sinh doanh thu lớn từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hạt nhựa tái chế.

Tuy nhiên, nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, bà N.Q.L đã không thực hiện việc nộp hồ sơ kê khai thuế, không báo cáo doanh thu với cơ quan thuế theo quy định. Tổng số tiền thuế trốn được cơ quan chức năng xác định là hơn 280 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà N.Q.L về tội "Trốn thuế".

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.