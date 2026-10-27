Chủ cơ sở bánh mì H.N 37 đã chi trả xong chi phí hỗ trợ 352 người điều trị do ngộ độc thực phẩm

Lãnh đạo phường Đạo Thạnh thăm các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm vào tháng 6-2026.

Được biết, trước đó UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quyết định xử phạt hộ kinh doanh lò bánh mì H.N 37 do ông N.T.T làm chủ (địa chỉ phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) số tiền 94 triệu đồng, đình chỉ hoạt động kinh doanh thực phẩm trong 4 tháng và buộc chi trả gần 1,1 tỉ đồng chi phí khám, điều trị cho 352 người bị ngộ độc thực phẩm.

Cụ thể, hộ kinh doanh này bị xử phạt về 2 hành vi vi phạm. Thứ nhất, cơ sở bị phạt 4 triệu đồng do không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh theo quy định. Thứ hai, cơ sở bị phạt 90 triệu đồng vì bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Được biết, chuỗi bánh mì H.N 37 là một thương hiệu trong hệ thống chuỗi gồm khoảng 100 cơ sở. Tuy nhiên, mỗi cơ sở trong chuỗi đều có chủ riêng, hoạt động độc lập về kinh doanh và chịu trách nhiệm pháp lý riêng. Nguyên liệu mà các cơ sở nhập vào đều có xuất xứ, hoá đơn rõ ràng.

Trước đó, từ 7 giờ ngày 15-6 đến 20 giờ ngày 16-6-2026, cơ sở bán bánh mì thịt cùng các loại nhân và gia vị kèm theo, gồm thịt, xíu mại, chả lụa, jambon, xúc xích, pate, bơ, dưa leo, dưa chua, rau thơm và nước sốt cho nhiều người mua. Vụ việc khiến 352 người bị ngộ độc thực phẩm, phải cấp cứu, điều trị trong khoảng thời gian từ ngày 16-6 đến 3-7-2026; không có trường hợp tử vong.