Chủ chuỗi Gogi, Manwah, iSushi... mở nhà máy thực phẩm đủ sức phục vụ 2.000 nhà hàng

Nhà máy thực phẩm Golden Gate Foods Tiên Tiến. Ảnh: Golden Gate.

Vừa qua, Golden Gate đưa vào hoạt động nhà máy Thực phẩm Golden Gate Foods Tiên Tiến giai đoạn 1, đặt tại Cụm Công Nghiệp Tiên Tiến, xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ.

Trong giai đoạn 1, nhà máy được xây dựng trên quỹ đất 4 ha, với tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng. Cơ sở này đóng vai trò là một tổ hợp Trung tâm phân phối và chế biến, có công suất thiết kế đủ khả năng phục vụ tới 2.000 nhà hàng.

Tổ hợp được phân chia thành nhiều khu vực sản xuất chuyên biệt nhằm đáp ứng quy trình khép kín từ sơ chế nguyên liệu, chế biến thực phẩm đến sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

Cụ thể, về hoạt động sơ chế, nhà máy vận hành dây chuyền sơ chế thịt với công suất 3.600 tấn/năm và dây chuyền sơ chế rau đạt 4.320 tấn/năm.

Ở khâu chế biến, doanh nghiệp đầu tư khu vực bếp nóng để sản xuất các sản phẩm ready-to-eat (chế biến sẵn) và đa dạng các loại sốt với công suất 4.320 tấn/năm. Danh mục đầu ra tại đây bao gồm các món kho, chiên, nướng, hầm, táu, phục vụ đặc trưng cho từng concept nhà hàng trong hệ thống.

Bên cạnh đó, nhà máy cũng sở hữu các dây chuyền sản xuất thực phẩm chuyên biệt khác. Khối lượng sản xuất hàng ngày bao gồm 3 tấn há cảo và 2 tấn mì tươi. Riêng đối với khu vực sản xuất bánh, bánh ngọt và pizza, nhà máy có khả năng cung cấp lên tới 10.000 đế bánh pizza mỗi ngày theo mô hình ready-to-serve (phục vụ sẵn).

Về hạ tầng logistics, Trung tâm phân phối tại cơ sở Tiên Tiến được thiết lập hệ thống quản lý kho WMS kết hợp cùng dây chuyền chia chọn tự động, nhằm nâng cao khả năng quản lý hàng hóa và đáp ứng công suất vận hành cho mạng lưới điểm bán.

Sau hơn 20 năm hoạt động, Golden Gate hiện đang vận hành hệ thống gần 600 nhà hàng với hơn 35 thương hiệu.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đào Thế Vinh - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Golden Gate nói: "Nhà máy đầu tiên của chúng tôi là một căn bếp nhỏ đặt trên nóc nhà hàng Ashima Phan Đình Phùng. Hôm nay đứng trước nhà máy to lớn thế này, cảm thấy Golden Gate đã chăm chỉ bước qua một con đường rất dài".

Ông Vinh cho biết thêm rằng năm 2024, Golden Gate đã khai trương nhà máy Thạch Thất, chuyên biệt sản xuất cốt canh, đồ viên thả lẩu, kem.

Việc đưa nhà máy Tiên Tiến vào hoạt động giúp Golden Gate hình thành một hệ sinh thái sản xuất nội bộ với các nhóm công năng được phân chia rõ ràng giữa hai cơ sở (Thạch Thất và Tiên Tiến).

Các công đoạn từ nghiên cứu phát triển (R&D), sơ chế, chế biến, sản xuất đến quản lý chất lượng và vận chuyển được thu về một mối. Sự tập trung này cho phép doanh nghiệp chủ động kiểm soát quy trình đầu vào - đầu ra, chuẩn hóa chất lượng trên quy mô lớn và tối ưu hóa chi phí vận hành.