Đoạn clip đầy kịch tính cho thấy chú chó dũng cảm nhảy xuống nước trong khi Maite, 2 tuổi, đang cố gắng giữ đầu nổi trên mặt nước.

Cô bé đã cố gắng bám vào chú chó Tereza thuộc giống chó săn lông vàng và nó đã giữ cho cô bé nổi trên mặt nước - cuối cùng cứu sống cô bé.

Thấy cảnh hỗn loạn, 2 người phụ nữ trong gia đình vội vàng chạy đến hồ bơi, nhảy xuống và kéo bé gái cùng con chó lên bờ an toàn.

Cảnh tượng này diễn ra ở Cuiaba, miền trung tây Brazil vào 20/11.

Chú chó cứu cô bé khỏi chết đuối. Nguồn: Newsflash

Gladissa, mẹ của Maite, sau đó cho biết vụ việc xảy ra khi gia đình đang đi nghỉ tại nhà chị dâu. Gladissa nói rằng cô đã bước ra ngoài một lát để lấy miếng bánh trong khi con gái lớn đi lấy bồn tắm cho chó.

Chỉ trong vài giây, Maite bất ngờ quyết định xuống hồ bơi một mình.

Đoạn clip ghi lại cảnh em bé chập chững bước xuống các bậc thang của bể bơi trước khi bị trượt chân.

Gladissa cho biết con gái nhỏ của cô trước đây đã từng đi bơi nhưng chưa bao giờ tự bơi một mình.

Gladissa quyết định chia sẻ đoạn clip này như một lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh khác.

"Chỉ trong 2 giây, một thảm kịch có thể xảy ra. Cẩn thận không bao giờ là thừa", cô nói.

Người mẹ hết lời ca ngợi Tereza như một người hùng và cho rằng con vật này đã cứu sống cô con gái yêu quý của mình.