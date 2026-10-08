Chú chó mắc kẹt giữa dòng nước xiết và màn giải cứu thu hút hàng triệu lượt xem

Theo nội dung video lan truyền trên mạng xã hội, con vật bất ngờ bị mắc kẹt trên gờ bê tông hẹp ngay giữa dòng sông dâng cao do mưa lớn. Trước nguy cơ chú chó có thể bị nước cuốn trôi bất cứ lúc nào, lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương đã nhanh chóng triển khai phương án ứng cứu khẩn cấp.

Để tiếp cận vị trí gặp nạn, một cứu hộ viên đã đu dây từ trên cầu xuống sát mặt nước cuồn cuộn. Dù dòng nước chảy xiết và địa hình hiểm trở, người này vẫn bình tĩnh ôm chặt con vật vào lòng, sau đó đồng đội phía trên phối hợp kéo cả hai lên vị trí an toàn trong tiếng reo hò của đông đảo người dân chứng kiến.

Đoạn video sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Cộng đồng mạng toàn cầu dành nhiều lời khen ngợi cho sự dũng cảm, nhanh trí của lực lượng cứu hộ cũng như tinh thần nhân đạo của người dân địa phương.