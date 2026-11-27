Sự việc xảy ra ngày 20/11 tại Chapada dos Guimaraes, gần thành phố Cuiaba, Brazil.

Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại, bé gái 2 tuổi tên Maite đang bước xuống các bậc của bể bơi thì bất ngờ trượt chân, ngã xuống nước. Cô bé liên tục vùng vẫy, cố gắng ngoi lên nhưng không thành công.

Phát hiện sự việc, chú chó Golden Retriever tên Tereza đang ở gần đó lập tức nhảy xuống bể bơi, tiến về phía Maite. Cô bé nhanh chóng vòng tay ôm lấy chú chó, nhờ đó giữ được phần thân trên nổi trên mặt nước.

Nghe thấy tiếng động, mẹ và chị gái của Maite hốt hoảng chạy tới. Người mẹ lập tức xuống nước, đưa con gái lên bờ an toàn.

Chị Gladissa Filbido, mẹ của Maite, cho biết gia đình đang nghỉ ngơi tại nhà người thân. Thời điểm xảy ra sự việc, chị vừa rời đi lấy một miếng bánh, còn con gái lớn đi lấy chậu tắm cho chó.

Theo người mẹ, Maite vốn quen với việc đi bơi nhưng trước đó chưa từng tự xuống nước khi không có người đi cùng. Lần này, cô bé chỉ đơn giản muốn thử nhảy xuống bể mà chưa nhận thức được mối nguy hiểm.

Sau sự việc, Gladissa vô cùng biết ơn Tereza và gọi chú chó là "người hùng" của gia đình. Chị cho rằng chính sự xuất hiện kịp thời của Tereza đã giúp con gái mình duy trì được trạng thái nổi cho đến khi người thân tới ứng cứu.

Người mẹ cũng chia sẻ đoạn video lên mạng xã hội nhằm cảnh báo các bậc phụ huynh không được chủ quan khi để trẻ nhỏ chơi gần khu vực có nước. Chỉ một vài giây lơ là cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

May mắn, Maite không bị thương sau sự việc. Người mẹ sau đó còn đăng tải những khoảnh khắc cô bé vui vẻ chơi đùa bên chú chó đã cứu mình.

Khoảnh khắc chú chó Tereza lao xuống bể bơi cứu bé gái 2 tuổi đang chới với dưới nước - Nguồn video: Newsflash