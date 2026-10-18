Chú chó không lông phủ kín hình xăm Yakuza gây phẫn nộ tại triển lãm thú cưng

Tại sự kiện, chú chó trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý khi lưng được phủ kín bởi các họa tiết đầy màu sắc theo phong cách Yakuza, nổi bật với hình mặt rồng ở chính giữa kéo dài xuống các chi. Chưa dừng lại ở đó, chủ nhân còn đeo thêm cho nó một sợi dây chuyền vàng lớn cùng chiếc đồng hồ được mang ở chân trước. Đáng chú ý, anh ta tự hào khẳng định đây là hình xăm thật và thú cưng của mình hoàn toàn không cần gây mê nhờ khả năng chịu đau vượt trội.

Hình ảnh chú chó tại triển lãm. Ảnh: Oddity Central

Hành vi này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ dư luận. Nhiều người yêu cầu chủ sở hữu phải công khai xin lỗi, đồng thời đề nghị ban tổ chức làm rõ liệu chú chó có phải là "chiêu trò" được mời đến để thu hút truyền thông hay không. Làn sóng phẫn nộ càng lên cao khi truyền thông đưa tin người chủ còn chào mời dịch vụ xăm hình cho vật nuôi ngay tại sự kiện với mức giá từ 2.000 Nhân dân tệ (khoảng 7 triệu đồng) đến 3.000 Nhân dân tệ (khoảng 10,5 triệu đồng).

Ảnh: Oddity Central

Dưới góc độ y khoa và phúc lợi động vật, các chuyên gia khẳng định hoàn toàn không có khái niệm xăm hình "an toàn và không đau" cho thú cưng. Làn da của chó mỏng hơn nhiều so với con người nhưng lại sở hữu hệ thống dây thần kinh dày đặc hơn. Theo các thợ xăm lành nghề, những vùng da mỏng có ít mỡ và cơ bảo vệ luôn mang lại mức độ đau đớn rất cao, do đó việc tác động lên thân thể động vật là hành vi gây tổn thương nghiêm trọng về cả thể xác lẫn tinh thần cho chúng.