Một cuộc tuần tra lúc rạng sáng tại thành phố Leawood, bang Kansas, Mỹ, đã chuyển thành nhiệm vụ cứu người sau khi viên cảnh sát chú ý đến hành động khác thường của một chú chó nhỏ đứng giữa đường.

Theo Sở Cảnh sát Leawood, sự việc xảy ra vào khoảng 1h ngày 17/9. Khi lái xe qua khu dân cư, một sĩ quan phát hiện chú chó đeo sẵn dây dắt nhưng không có chủ nhân đi cùng.

Con vật không bỏ chạy khi ôtô tiến đến mà đứng yên giữa đường, liên tục sủa về phía xe cảnh sát. Ban đầu, viên sĩ quan hạ kính và nói: “Chào nhóc, sao không về nhà đi?”.

Sau đó, chú chó quay đầu chạy chậm về phía trước. Con vật liên tục dừng lại, ngoái nhìn như muốn chắc chắn chiếc xe đang đi theo mình. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, viên cảnh sát quyết định lái xe theo sau.

Chú chó cưng đứng giữa đường sủa inh ỏi về phía xe cảnh sát, lý do phía sau khiến nhiều người xúc động. Ảnh: People

Sau khi di chuyển khoảng nửa dãy phố, chú chó rẽ vào lối đi trước sân một ngôi nhà. Tại đây, một con chó khác đang đứng chờ. Viên cảnh sát xuống xe, bật đèn pin và đi theo hai con vật để kiểm tra chúng có trở về đúng nhà hay không.

Khi rọi đèn qua cánh cửa gara đang mở, anh phát hiện một người đàn ông nằm trên sàn bê tông. Nạn nhân cho biết đã bị ngã hơn 3 tiếng trước và mắc kẹt trong tư thế khó cử động, không thể tự đứng dậy hoặc gọi người đến giúp giữa đêm khuya.

Thời điểm gặp nạn, người đàn ông đang chuẩn bị đưa chó ra ngoài đi dạo. Vì vậy, dây dắt vẫn còn được đeo trên cổ con vật khi nó chạy khỏi nhà tìm kiếm sự trợ giúp.

Viên cảnh sát lập tức gọi đội cấp cứu y tế đến hiện trường. Nạn nhân sau đó được hỗ trợ kịp thời và hiện đã ổn định sức khỏe tại nhà.

Sở Cảnh sát Leawood cho biết nhờ “người bạn bốn chân trung thành”, lực lượng tuần tra mới phát hiện được người đàn ông và giúp đỡ ông đúng lúc.

Video từ camera gắn trên người viên cảnh sát được đăng lên Facebook vào đầu tháng 10, thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người cho rằng hai con chó đã phối hợp khi chủ gặp nạn: một con ở lại gara canh chừng, con còn lại chạy ra đường lớn tìm người giúp đỡ.