'Chú chó' 2,5 triệu bảng Anh sắp lên sàn đấu giá

Bức tranh Dog Painting 17 về chú chó Stanley của David Hockney sắp được đấu giá với ước tính hàng triệu bảng. Ảnh: David Hockney/Christie’s.

Dog Painting 17, bức tranh David Hockney, họa sĩ người Anh có những đóng góp quan trọng cho phong trào nghệ thuật Pop Art những năm 1960, vẽ chú chó Stanley, sẽ được Christie's đưa ra đấu giá trong tháng 10 với giá ước tính 1,5-2,5 triệu bảng Anh, The Guardian đưa tin.

Hockney mua Stanley vào năm 1987, khi chú chó còn nhỏ, và đặt tên theo Stan Laurel, nghệ sĩ hài nổi tiếng người Anh. Sau đó, ông nuôi thêm một chú dachshund khác tên Boodgie. Cả hai dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của họa sĩ tại căn nhà ở Hollywood Hills.

Những người bạn vốn quen với lối sống nay đây mai đó của Hockney từng bất ngờ khi thấy ông nuôi chó. Tuy nhiên, theo Christopher Simon Sykes, tác giả hai cuốn tiểu sử về Hockney, họ nhanh chóng nhận ra ông yêu quý hai chú chó đến mức nào.

Stanley và Boodgie được tự do chạy nhảy khắp nhà, nơi thường xuyên có bạn bè và khách ghé thăm. Hockney cũng không quá chú trọng chuyện huấn luyện chúng đi vệ sinh đúng chỗ. Bạn ông, Jonathon Brown, từng kể hai chú chó thậm chí thường xuyên đi vệ sinh vào giày của mình.

Trong một lần Hockney đưa Boodgie đến nhà diễn viên Dennis Hopper ở Venice, Los Angeles, chú chó lại để lại “món quà” giữa sàn. Hockney chỉ quay lại, lắc ngón tay và nói “Không, không!” với Boodgie.

Khi nhận thấy Hopper ngày càng tức giận, Hockney chỉ đùa rằng đến sáng hôm sau mọi chuyện sẽ ổn. Theo lời kể của bạn ông, họa sĩ nói với Hopper: “Sáng mai nó sẽ khô thôi, cưng à, cậu chỉ cần nhặt nó lên”.

Trong suốt sự nghiệp hội họa, David Hockney đã vẽ hơn 40 bức tranh cho hai chú chó yêu quý, Stanley và Boodgie. Ảnh: Nathanael Turner/New York Times.

Với Hockney, Stanley và Boodgie không chỉ là thú cưng. Hai chú chó còn trở thành nguồn cảm hứng cho một trong những loạt tranh đặc biệt của ông.

Trong giai đoạn 1994-1995, Hockney thực hiện hơn 40 bức tranh về Stanley và Boodgie. Dog Painting 17 là một trong số đó, khắc họa Stanley đang cuộn tròn ngủ trên một chiếc gối.

Loạt tranh ra đời trong thời điểm Hockney trải qua nhiều mất mát. Ông mất một số người bạn vì AIDS và đau buồn trước sự ra đi của Henry Geldzahler, một trong những người bạn thân thiết lâu năm, vì ung thư tuyến tụy.

Hockney từng nói với một nhà báo rằng ông “rất muốn vẽ một thứ gì đó tràn đầy tình yêu thương”.

Theo Tessa Lord, người đứng đầu bộ phận nghệ thuật hậu chiến và đương đại tại Christie’s, những bức tranh về Stanley và Boodgie giống như cách Hockney tìm lại cảm giác yêu thương sau những mất mát.

“Ông ấy cảm thấy mất mát tình yêu thương rất lớn, vẽ tranh về chúng giống như một cách giải tỏa đối với ông ấy”, Lord nói.

Dog Painting 17 cũng có vị trí đặc biệt trong loạt tranh này. Christie's cho biết chỉ khoảng 6 bức hiện thuộc sở hữu tư nhân, trong khi những tác phẩm còn lại nằm trong bộ sưu tập của Quỹ David Hockney.

Đây cũng là lần đầu tiên một bức tranh trong loạt Dog được đưa lên sàn đấu giá. Chủ sở hữu hiện tại mua Dog Painting 17 sau khi tác phẩm được trưng bày tại phòng tranh LA Louver. Triển lãm thu hút khoảng 7.000 người trong 4 ngày, trong đó nhiều khách tham quan còn mang theo chó của mình.

Lord đánh giá Dog Painting 17 nổi bật bởi sự ngẫu hứng và những nét cọ linh hoạt nhưng vẫn giàu kết cấu. Bà đặc biệt chú ý đến các vệt loang bên dưới chiếc gối và chuyển động nhẹ ở tai Stanley, những chi tiết khiến chú chó trông như đang thực sự ngủ trước mắt người xem.

“Đây là một bức tranh vô cùng thú vị đối với chúng tôi. Sự quý hiếm của nó thực sự phi thường”, Lord nói.

Dog Painting 17 được ước tính có giá 1,5-2,5 triệu bảng Anh và sẽ được Christie's đấu giá ngày 14/10, trong Tuần lễ Frieze. Tác phẩm được trưng bày miễn phí tại Christie's ở London từ ngày 8/10.