Chú bướm trên môi Địch Lệ Nhiệt Ba là thật hay giả, vì sao bay đi đúng lúc?

Màn xuất hiện gây sốt mạng xã hội tại Thịnh Điển VOGUE 2026 thuộc về Địch Lệ Nhiệt Ba với chú bướm trên môi.

Không chỉ vậy, chú bướm còn cất cánh bay đi đúng lúc Địch Lệ Nhiệt Ba hé môi và tạo dáng giữa trời mưa, tạo nên khoảnh khắc hư hư thực thực.

Đây là video:

Nguồn: OnlyDilraba.

Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng tranh luận chú bướm trên môi Địch Lệ Nhiệt Ba là thật hay giả. Trên mạng xã hội tại Việt Nam, nhiều người viết đó là chú bướm thật, nhưng rồi lại không ít người đặt câu hỏi rằng làm sao để ngậm được một chú bướm thật như vậy, không sợ phấn hay sao…

Chú bướm trên môi Địch Lệ Nhiệt Ba là thật hay giả?

Trang The Paper gọi chú bướm đó là "đạo cụ con bướm", nên có thể hiểu không phải là một chú bướm sống và thật. Một bài viết trên trang Sina cũng mô tả chú bướm này là đạo cụ được chuẩn bị cho tạo hình của nữ diễn viên.

Tuy nhiên, chất liệu tạo nên chú bướm cũng như cơ chế hoạt động của đạo cụ đó vẫn chưa được tiết lộ bởi VOGUE hay đội ngũ của nữ diễn viên, theo Sina.

Vẻ đẹp khó diễn tả bằng lời. Ảnh: Yuu.

Khoảnh khắc chú bướm bay đi có trong kịch bản không?

Điều thú vị là tạo hình "chú bướm trên môi" là yếu tố thiết kế đã được xác nhận, nhưng việc "chú bướm bay đi" có phải được dàn dựng chính xác hay không thì lại chưa rõ ràng.

Một số trang tin của Trung Quốc viết, người xem có thể coi đó là "một khoảnh khắc xảy ra tại chỗ và được máy quay ghi lại", chứ chưa thể khẳng định đó hoàn toàn là do thiết kế hay là ngẫu nhiên.

Xứng danh "Nữ thần thảm đỏ". Ảnh: DilrabaIMS.

Một điều đặc biệt nữa là cơn mưa xảy ra lúc Địch Lệ Nhiệt Ba bước đi hoàn toàn không phải hiệu ứng được chuẩn bị sẵn, mà là mưa thật xuất hiện bất ngờ - tức là do yếu tố thời tiết chứ không phải kịch bản, theo Sina.

Nước mưa phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên chiếc váy của nữ diễn viên, khiến khung cảnh càng thêm lung linh, huyền ảo, tóm lại là điểm ấn tượng 100/100.