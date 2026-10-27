Chủ bè bất lực nhìn cần thủ câu 1.000 con cá lăng vừa sổng ra hồ

Ngày 27/10, anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1989, trú tại thôn 11, xã Ea Ning) cho biết, bè nuôi cá lăng của gia đình tại hồ Việt Đức 4 vừa bị hư hỏng vào trưa 26/10, khiến khoảng 1.000 con cá tràn ra ngoài. Thiệt hại ước tính khoảng hơn 250 triệu đồng.

Nhiều người câu được cá lăng lớn. Ảnh: CTV

Theo anh Hoàng, số cá bị sổng có trọng lượng trung bình từ 3 – 4 kg/con, tổng sản lượng thất thoát khoảng 3 – 4 tấn. Với giá cá lăng thương phẩm bán sỉ hiện nay khoảng 80.000 đồng/kg, tổng giá trị số cá thất thoát dao động khoảng 250 triệu đồng.

Sau khi phát hiện sự việc, nhiều người dân đã mang cần đến hồ Việt Đức 4 câu được rất nhiều cá rồi phát trực tiếp lên mạng xã hội. Có nhiều người câu được cá trên 6kg, tuy nhiên chủ yếu là cá từ 3 -5kg.

Sự cố vỡ lồng cá thu hút nhiều cần thủ tới câu. Ảnh: CTV

Anh Hoàng chia sẻ, do cá nuôi lồng quen được cho ăn nên khi thoát ra môi trường tự nhiên rất dễ bị dụ bằng mồi câu. Mặt khác, do diện tích mặt nước hồ Việt Đức 4 quá rộng lớn nên việc tổ chức vây bắt hay thu hồi cá gần như không thể thực hiện, gia đình đành phải chấp nhận rủi ro.

Đại diện lãnh đạo xã Ea Ning xác nhận có tình trạng người dân tập trung đông người để xem và câu cá lọt ra từ lồng nuôi của gia đình anh Hoàng.

Vị này cũng cho biết thêm, hồ Việt Đức 4 trước đây thuộc quản lý của công ty cà phê. Lồng bè này được gia đình dựng nuôi từ thời huyện cũ và chưa đăng ký chính thức với chính quyền địa phương.