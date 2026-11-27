Pan Bao Bao, một con báo 19 tuổi tại Sở thú Panzhihua, nổi tiếng với kích thước đầy đặn của mình.

Chú báo có tên Pan Bao Bao, sở hữu ngoại hình giống hệt nhân vật sĩ quan báo đốm mũm mĩm Clawhauser trong bộ phim hoạt hình Zootopia của hãng Disney, đã sinh sống tại Sở thú Panzhihua ở khu vực Tây Nam Trung Quốc trong nhiều năm.

Nhờ thân hình quá khổ đầy ấn tượng, Bao Bao đã trở thành một trong những tâm điểm thu hút đông đảo du khách nhất tại đây.

Chú báo này ban đầu gây bão mạng vào năm 2024, khiến ban quản lý sở thú phải điều chỉnh lại chế độ ăn uống của nó.

Tuy nhiên, giới chức sở thú đã nhanh chóng hủy bỏ thực đơn ăn kiêng này sau khi tham vấn ý kiến từ các chuyên gia. Các nhân viên chăm sóc cho biết do chú báo đã lớn tuổi, việc ép nó giảm cân không còn là điều nên làm.

Theo kênh truyền hình CNN, giới chức sở thú khẳng định ưu tiên hàng đầu của họ hiện nay là duy trì cân nặng hiện tại và sức khỏe tổng thể cho chú báo, đồng thời các nhân viên cũng lưu ý kết quả kiểm tra sức khỏe gần nhất cho thấy tình trạng của nó rất tốt.

Khẩu phần ăn hàng ngày của Bao Bao gồm 0,5kg thịt bò và một phần thịt gà. Mặc dù cân nặng của chú báo vẫn giữ nguyên, không gian sống của nó lại được mở rộng đáng kể.

Sau khi Bao Bao trở nên nổi tiếng, sở thú đã tăng gấp đôi diện tích chuồng nuôi, giúp chú báo có nhiều không gian để duỗi chân và thoải mái tận hưởng sự ngưỡng mộ từ những người hâm mộ mới.

Chú báo lần đầu tiên tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội vào tháng 3/2024, khi các du khách chia sẻ những đoạn video làm nổi bật vẻ ngoài tròn trịa khác thường của nó.

Sự nổi tiếng ngày càng tăng đã thu hút khách tham quan từ khắp Trung Quốc đổ về, biến con vật này trở thành một trong những điểm nhấn dễ nhận biết nhất của sở thú.

Theo NDTV