Chronos Q12 định hình lại chuẩn mực quay phim tốc độ cao

Công ty sản xuất và thiết kế hệ thống ghi hình tốc độ cao Kron Technologies, có trụ sở tại khu vực Greater Vancouver thuộc Canada, đã chính thức hóa làng dòng máy ảnh chuyên mang tên Chronos Q12.

Đây là thiết bị ghi hình tốc độ cao được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu về độ phân giải yêu thích lên đến 2,5K ở tốc độ khung hình cực lớn, phù hợp cho những tình huống ghi khoảnh khắc khắc chính xác cùng độ chi tiết cao.

Chronos Q12 có khả năng ghi hình với tốc độ 7.471 khung hình mỗi giây.

Chronos Q12 được trang bị cảm biến chuẩn APS-C với kích thước điểm ảnh đạt 9 micron, sở hữu độ phân giải gốc 2.560 x 2.016 pixel. Ở mức độ phân giải tối đa này, máy có khả năng ghi tới 2,313 khung hình mỗi giây.

Khi người dùng chủ động cắt khung hình về tiêu chuẩn 2.560 x 1.440 pixel phổ biến hơn, hiệu suất của máy được nâng cao sắc nét, cho phép đạt tới tốc độ 3.116 khung hình trên mỗi giây.

Trong những trường hợp yêu cầu về tốc độ khung hình được thiết lập trên hết, thiết bị cung cấp thêm hai chế độ ghi hình linh hoạt bao gồm độ phân giải Full HD 1.920 x 1.080 pixel ở tốc độ 5.148 khung hình mỗi giây và độ phân giải 1.536 x 864 pixel với tốc độ lục địa tăng lên tới 7.471 khung hình mỗi giây.

Để hình dung, nếu quay 10 giây ở tốc độ ghi hình này và phát lại ở 24 hình/giây ta sẽ có video lên đến hơn 52 phút.

Bên cạnh khả năng phân giải tùy chỉnh độ phân giải, Chronos Q12 vẫn mang đến ba lựa chọn về màu sắc sâu khi vận hành ở độ phân giải cao nhất. Với tốc độ 2,313 khung hình mỗi giây, máy sẽ ghi màn hình ở định dạng màu 8 bit.

Nếu tốc độ giảm xuống còn 1.900 khung hình mỗi giây, chất lượng màu sắc sẽ được nâng cấp lên chuẩn 10-bit. Để đạt được độ sâu tối đa 12-bit màu cho các công việc đòi hỏi xử lý màu sắc đậm, giới hạn tốc độ ghi hình của máy sẽ dừng lại ở mức 975 khung hình mỗi giây.

Người dùng có thể tùy chọn ngàm để phù hợp với nhiều tiêu chuẩn ống kính khác nhau.

Lượng dữ liệu để thực hiện tốc độ ghi hình cực cao cũng đòi hỏi dung lượng lưu trữ tương ứng. Theo chia sẻ từ Kron Technologies, chỉ với 5,7 giây ghi màn hình ở độ phân giải tối đa, thiết ngồn hết 64GB bộ nhớ. Con số này sẽ tăng gấp đôi lên tới 128GB nếu thời lượng kéo dài đến 11,5 giây.

Sản phẩm được định hướng cho các nhà nghiên cứu, kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia công nghiệp cùng các đội ngũ sáng tạo nội dung. Chronos Q12 hỗ trợ người dùng phân tích và hiểu sâu hơn các biểu tượng hiện ra quá nhanh mà các hệ thống ghi hình thông thường không thể bắt kịp.

Từ công tác thí nghiệm khoa học, phân tích kỹ thuật, giải quyết sự cố công nghiệp cho đến việc sản xuất các đoạn phim chuyển động chậm nghệ thuật, thiết bị này cung cấp hiệu suất mạnh mẽ để tiết lộ những khoảnh khắc khắc giá ở mức độ chi tiết cao nhất.

Về khả năng xử lý hậu kỳ, Chronos Q12 cho phép quay lại dưới định dạng RAW CinemaDNG định dạng nhằm mục đích không chỉnh sửa tối đa tối đa cho máy dựng phim.

Ngoài ra, máy cũng hỗ trợ các biến nén phổ biến định dạng như H.264 và H.265 cho các phiên bản kéo dài hoặc dành cho các kho lưu trữ lượng lưu trữ tối ưu hóa của các nhóm ngũ sắc. Thiết bị hỗ trợ đồng thời xuất ra định dạng hình ảnh chuỗi TIFF có gắn nhãn thời gian chi tiết.

Chronos Q12 được Kron Technologies bán ra với giá 520 đến 570 triệu đồng.

Mặt sau của máy ảnh được tối giản hóa tối đa nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua một màn hình cảm ứng kích thước 5 inch. Điều khiển vật lý duy nhất ở phía sau thiết bị là một bánh xe xoay đa năng kết hợp cùng màn hình cảm ứng để thực hiện hầu hết các thao tác vận hành.

Về khả năng thích hợp của ống kính tương thích, Chronos Q12 hỗ trợ các hệ ngàm C, EF, F, PL và Micro Four Thirds thông qua cơ chế ngàm thụ động có thể khôi phục gắn linh hoạt.

Dù vậy, khách hàng sẽ cần lựa chọn loại ngàm mong muốn ngay tại thời điểm đặt mua sản phẩm. Bộ sản phẩm tiêu chuẩn đi kèm thân máy, đế gắn, ống kính đệm đệm, giá hỗ trợ ngàm cùng toàn bộ phụ kiện cần thiết để bắt đầu ghi hình.

Một điểm đáng lưu ý là máy không tích hợp pin bên trong mà Yêu cầu nguồn điện tiếp thông qua bộ cung cấp nguồn một chiều công suất 90W đi kèm.

Hiện tại, người dùng có thể đặt mua Chronos Q12 trực tiếp từ Kron Technologies với giá khởi động là 520 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ 64GB và 570 triệu đồng cho cấu hình phiên bản 128GB.

Mọi chuyển động trở nên chậm vô tận qua Camera Chronos Q-12