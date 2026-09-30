Chromebook sắp đổi hệ điều hành, người dùng cần lưu ý gì?

Google đang chuẩn bị một cuộc chuyển đổi dài hạn đối với hệ sinh thái máy tính xách tay khi phát triển Googlebook OS, hệ điều hành kết hợp những đặc điểm của ChromeOS với nền tảng công nghệ Android.

Theo thông tin từ Google, thiết bị ChromeOS sẽ nhận các bản cập nhật thường xuyên và bản vá bảo mật đến giữa năm 2034. Thời hạn cập nhật phụ thuộc từng nền tảng, model thiết bị theo chính sách Auto Update của Google. Một số mẫu hiện có thời hạn cập nhật trước năm 2034, trong khi một số model mới kéo dài đến năm 2035.

Google xác nhận đang chuẩn bị chuyển hướng khỏi ChromeOS, việc hỗ trợ hệ điều hành này sẽ tiếp tục đến giữa năm 2034 trước khi nền tảng này bị loại bỏ hoàn toàn.

Với những thiết bị đủ điều kiện mua hiện nay có vòng đời hỗ trợ 10 năm vượt quá 2034, Google cam kết hỗ trợ quá trình chuyển sang Googlebook OS. Nhiều Chromebook thế hệ mới cũng có khả năng được nâng cấp trực tiếp, nhưng hãng chưa công bố danh sách cụ thể và lộ trình chuyển đổi cho từng model.

Đưa Android và Gemini lên máy tính xách tay

Googlebook OS đánh dấu thay đổi đáng kể trong chiến lược hệ điều hành máy tính của Google. Thay vì tiếp tục dựa hoàn toàn trên nền tảng ChromeOS, hệ điều hành mới được xây dựng trên công nghệ Android, đồng thời kế thừa những ưu điểm của Chromebook như tốc độ, bảo mật, đơn giản và dễ quản lý.

Theo Google, kiến trúc mới cho phép hệ điều hành hỗ trợ ứng dụng Android gốc bên cạnh môi trường duyệt web trên máy tính, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa laptop, điện thoại và máy tính bảng. Người dùng có thể chuyển tiếp tác vụ, chia sẻ tập tin và truy cập dữ liệu trên điện thoại thuận tiện hơn.

AI cũng trở thành một phần cốt lõi của nền tảng. Google định vị Googlebook là dòng máy tính xách tay được thiết kế cho "Gemini Intelligence", thay vì chỉ bổ sung AI như một tính năng riêng lẻ.

Một trong những công cụ mới là Magic Pointer, cho phép Gemini nhận biết nội dung và ngữ cảnh nơi con trỏ đang hoạt động để đề xuất hành động. Googlebook còn có Rambler hỗ trợ nhập liệu bằng giọng nói, Create My Widget tạo tiện ích bằng câu lệnh tự nhiên và các tính năng Gemini tích hợp trực tiếp trong hệ điều hành.

Việc sử dụng một phần nền tảng công nghệ Android cũng giúp Google đưa các cải tiến mới lên laptop nhanh hơn và tăng khả năng hoạt động liên tục giữa máy tính với điện thoại Android.

Chuyển đổi kéo dài nhiều năm

Google không chuyển toàn bộ hệ sinh thái Chromebook sang nền tảng mới ngay lập tức. Với trường học và doanh nghiệp - nhóm khách hàng sử dụng Chromebook quy mô lớn - hãng lựa chọn lộ trình nhiều năm.

Đợt đầu tiên của các công cụ quản trị cốt lõi dành cho Googlebook dự kiến bắt đầu được triển khai trong nửa cuối năm 2027. Trong thời gian chuyển tiếp, Chrome Enterprise Upgrade và Chrome Education Upgrade của các thiết bị hiện tại vẫn hoạt động và duy trì các chức năng quản trị.

Google cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ ứng dụng web, đồng thời cung cấp API (giao diện lập trình ứng dụng) cho các tổ chức sử dụng nền tảng quản lý thiết bị doanh nghiệp của bên thứ ba.

Các Googlebook đầu tiên hướng đến người dùng cá nhân, trong khi hệ thống quản trị dành cho tổ chức sẽ được hoàn thiện theo từng giai đoạn. Điều này cho thấy Google đang lựa chọn cách chuyển đổi song song: duy trì ChromeOS trên hàng triệu Chromebook hiện hữu, đồng thời từng bước đưa Googlebook OS trở thành nền tảng mới cho thế hệ máy tính xách tay tích hợp sâu Android và AI.