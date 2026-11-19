Sau thành công của cuốn sách nấu ăn đầu tay, Christine Hà chuẩn bị ra mắt cuốn sách thứ hai, trở lại với vai trò tác giả sau gần 14 năm. Ngoài các công thức mới, cuốn sách tiếp tục chia sẻ câu chuyện về gia đình, ký ức và văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Một sáng tạo đáng chú ý trong sách là sốt cua kiểu Nha Trang do Christine phát triển, kết hợp với bánh mì tôm lấy cảm hứng từ ẩm thực Hong Kong. Ngoài sách, cô còn dùng sốt cua này với đậu hũ non trong một món riêng thực hiện cho thương hiệu đồ gia dụng Joyoung, lấy cảm hứng từ đậu hũ cay Tứ Xuyên (mapo tofu).

Christine Hà kể câu chuyện qua ẩm thực

Năm 2013, Christine Hà xuất bản cuốn sách đầu tay Recipes from My Home Kitchen. Cuốn thứ hai, Cooking from Memory, dự kiến phát hành tháng 4/2027.

Là đầu bếp người Mỹ gốc Việt, quán quân mùa 3 chương trình Vua đầu bếp Mỹ (MasterChef US), Christine Hà có góc nhìn ẩm thực riêng, kết hợp ký ức ẩm thực Việt Nam với trải nghiệm sống tại Mỹ. Cuốn sách mới tiếp tục khai thác những công thức gắn với gia đình, văn hóa và hương vị đồng hành cùng cô qua từng giai đoạn cuộc sống.

Món đậu hũ non sốt cua Nha Trang trong video gần đây là sáng tạo riêng Christine thực hiện cho Joyoung, không nằm trong sách. Cô tâm sự thích nấu đậu hũ vì nguyên liệu này hấp thụ tốt hương vị của các thành phần kết hợp cùng, từ đó mở ra nhiều khả năng sáng tạo.

Christine Hà và món đậu hũ sốt cua Nha Trang sáng tạo riêng cho Joyoung.

Với cô, điều quan trọng không chỉ là từng nguyên liệu riêng lẻ mà là cách chúng kết hợp và bổ trợ hương vị cho nhau. Cách tiếp cận này thể hiện trong cả công thức sốt cua trong sách lẫn món đậu hũ sáng tạo riêng cho Joyoung.

Từ cảm hứng của người đầu bếp đến tinh thần “Làm nên vị nhà”

Cảm hứng nấu ăn không phải lúc nào cũng bắt đầu từ công thức cầu kỳ. Đôi khi, một nguyên liệu quen thuộc cũng mở ra nhiều ý tưởng mới khi người nấu hiểu rõ đặc tính và cách phối hợp hương vị của nó.

Hình ảnh cận cảnh món đậu hũ sốt cua Nha Trang của Christine Hà.

Đó cũng là tinh thần trong câu chuyện của Christine Hà: Thử nghiệm nguyên liệu, cách chế biến và đưa trải nghiệm ẩm thực vào đời sống thường ngày. Cô thích tự chuẩn bị món ăn tại nhà vì chủ động được nguyên liệu, từ đó đảm bảo độ tươi ngon của thành phẩm. Với cô, từ món ăn mang dấu ấn cá nhân đến thức uống quen thuộc chuẩn bị tại nhà, mỗi trải nghiệm đều góp phần tạo nên hương vị riêng cho căn bếp.

Joyoung JSCB-K7 Pro giúp Christine Hà dễ dàng chế biến đậu hũ đậm vị quê nhà.

Đây cũng là tinh thần Joyoung muốn lan tỏa qua thông điệp “Làm nên vị nhà”. Đồng hành cùng Christine Hà, Joyoung mong muốn khơi gợi cảm hứng để mỗi người chủ động sáng tạo món ăn, thức uống theo sở thích của mình.

Joyoung JSCB-K7 Pro: Thêm lựa chọn cho trải nghiệm tự chuẩn bị tại nhà

Christine Hà có thói quen uống sữa hạt mỗi ngày, thường kết hợp cùng cà phê. Cô đã trải nghiệm tự nấu sữa hạt tại nhà với máy nấu sữa hạt làm sạch tự động Joyoung JSCB-K7 Pro.

Máy có màn hình cảm ứng và trợ lý giọng nói tiếng Việt, hỗ trợ thao tác thuận tiện. Chức năng tự làm sạch giúp giảm công đoạn vệ sinh sau khi nấu. Ngoài sữa hạt, máy tích hợp nhiều chương trình nấu khác, mở rộng lựa chọn khi chuẩn bị thức uống và món ăn cho gia đình.

Tàu hũ sánh mịn trở nên dễ làm và tiết kiệm thời gian nhờ máy nấu sữa hạt Joyoung.

Đôi khi, niềm vui trong căn bếp không nằm ở công thức phức tạp mà bắt đầu từ những nguyên liệu quen thuộc và cách mỗi người tạo nên hương vị riêng. Từ những câu chuyện ẩm thực đến các giải pháp gia dụng nhà bếp, Joyoung hướng đến việc mang lại trải nghiệm tiện nghi và khơi nguồn cảm hứng nấu nướng trong mỗi gia đình.

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