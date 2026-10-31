Christian Pulisic gia hạn hợp đồng với AC Milan đến năm 2031

Ngày 30/10, AC Milan thông báo Pulisic đã ký hợp đồng mới, kéo dài thời hạn gắn bó thêm bốn năm so với thỏa thuận cũ vốn dự kiến kết thúc vào tháng 6/2027. Thông tin được công bố ngay trước trận derby thành Milan với Inter, diễn ra ngày 31/10.

Gia nhập Milan từ Chelsea vào tháng 7/2023, Pulisic nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ tấn công nổi bật của đội bóng.

Theo thống kê được câu lạc bộ công bố, cầu thủ 28 tuổi đã ghi 44 bàn sau 141 lần ra sân cho đội chủ sân San Siro. Anh cũng đóng góp 28 pha kiến tạo trong quãng thời gian khoác áo Rossoneri.

Trước khi đến Italy, Pulisic từng thi đấu cho Borussia Dortmund tại Đức và Chelsea ở Ngoại hạng Anh. Anh được biết đến với tốc độ, khả năng rê bóng và sự linh hoạt khi chơi ở nhiều vị trí trên hàng công.

Tại Milan, tuyển thủ Mỹ dần khẳng định vai trò quan trọng trong đội hình, đồng thời trở thành một trong những gương mặt được người hâm mộ yêu thích.

Tiền vệ Christian Pulisic chính thức gia hạn hợp đồng với AC Milan đến ngày 30/6/203. Ảnh: Reuters

Trong thông báo chính thức, AC Milan đánh giá cao năng lực chuyên môn, tinh thần thi đấu và sự ổn định của Pulisic.

Đội bóng cho biết việc gia hạn hợp đồng thể hiện mong muốn tiếp tục phát triển những thành quả đã xây dựng trong các mùa giải gần đây, hướng đến những cột mốc mới.

Pulisic cũng bày tỏ tình cảm dành cho đội bóng Italy. Trên mạng xã hội của câu lạc bộ, anh chia sẻ Milan đã mang đến cho mình nhiều điều và nơi đây thực sự giống như mái nhà. Cầu thủ người Mỹ cho biết anh yêu câu lạc bộ và muốn tiếp tục hành trình cùng đội bóng.

Ở cấp độ đội tuyển, Pulisic là một trong những gương mặt quan trọng của bóng đá Mỹ. Anh đã ghi 33 bàn sau 90 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và từng tham dự hai kỳ World Cup 2022, 2026. Anh cũng bốn lần được vinh danh là Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm của Liên đoàn Bóng đá Mỹ.

Việc giữ chân Pulisic được xem là bước đi đáng chú ý của Milan trong quá trình xây dựng lực lượng cho những mùa giải tiếp theo. Với bản hợp đồng mới kéo dài đến năm 2031, đội bóng kỳ vọng tiền vệ người Mỹ tiếp tục duy trì phong độ và đóng góp vào mục tiêu cạnh tranh danh hiệu tại Italy cũng như châu Âu.