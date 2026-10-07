Chrissie Hynde nói Taylor Swift 'bắt chước' mình để viết về Cleveland

Taylor Swift bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi phát hành ca khúc Cleveland!, một trong những bài hát mới được bổ sung vào phiên bản mở rộng của album The Life of a Showgirl. Đáng chú ý, nữ ca sĩ gạo cội Chrissie Hynde không chỉ dành lời khen mà còn hài hước cho rằng Taylor Swift đang cố “học theo” mình.

Trong bài viết trên blog cá nhân, thủ lĩnh nhóm The Pretenders nhắc đến ca khúc mới của Taylor với giọng điệu đầy dí dỏm. Ở tuổi 75, Chrissie Hynde cho biết bà rất vui khi nghe ngôi sao nhạc pop 36 tuổi đưa Cleveland vào âm nhạc.

Nữ ca sĩ đùa rằng Taylor Swift dường như là người đi đầu xu hướng khi viết một bài hát về thành phố này. Tuy nhiên, Chrissie nhanh chóng “nhắc khéo” rằng bà cũng từng đưa Cleveland vào album đầu tay của The Pretenders thông qua ca khúc Precious.

Từ đó, nữ nghệ sĩ hài hước đặt ra giả thuyết rằng Taylor có thể đang tìm cách “tạo lợi thế cho sự nghiệp” bằng việc đi theo dấu chân của mình. Dù vậy, Chrissie cũng lập tức bác bỏ cách hiểu quá nghiêm túc khi cho rằng nguồn cảm hứng thực sự nhiều khả năng đến từ Travis Kelce, chồng mới cưới của Taylor và là người gốc Cleveland.

“Dù thế nào đi nữa, cũng phải dành lời khen cho Taylor vì đã tưởng niệm đối thủ chính của Akron - Cleveland, Ohio”, Chrissie viết với giọng điệu hài hước.

Bà đồng thời dành nhiều thiện cảm cho thành phố này, khẳng định Cleveland là một nơi tuyệt vời và cho biết bản thân có “vô số kỷ niệm” liên quan đến những chuyến phiêu lưu tại đây.

Thực tế, Cleveland! không đơn thuần là một ca khúc tôn vinh thành phố Ohio. Bài hát được cho là xoay quanh Travis Kelce - ngôi sao bóng bầu dục Mỹ 37 tuổi đang thi đấu ở vị trí tight end cho Kansas City Chiefs. Đây là một trong bốn ca khúc mới xuất hiện trong The Life of a Showgirl: The Encore.

Cleveland vốn cũng không xa lạ với âm nhạc đại chúng Mỹ. Thành phố này từng xuất hiện trong các sáng tác của nhiều nghệ sĩ, trong đó có Machine Gun Kelly, Kid Cudi và Scott Weiland. Vì vậy, cách Taylor đưa Cleveland vào câu chuyện âm nhạc càng khiến ca khúc nhận được sự chú ý.

Đáng nói, đây không phải lần đầu Chrissie Hynde dành lời tốt đẹp cho Taylor Swift. Trước đó, vào năm 2024, nữ ca sĩ từng nhận xét về khả năng kinh doanh đáng nể của đàn em.

Chrissie kể Taylor từng chia sẻ rằng cha mẹ khuyến khích cô tham gia vào lĩnh vực kinh doanh, nhưng âm nhạc mới thực sự là niềm đam mê. Từ góc nhìn của Chrissie, Taylor có vẻ rất thành công trong việc kinh doanh dù đây không phải lĩnh vực mà cô đặt ưu tiên hàng đầu.

Sự khác biệt này cũng giúp Chrissie nhìn thấy một điểm tương đồng giữa hai thế hệ nghệ sĩ. Theo bà, dù hoạt động trong âm nhạc hay nghệ thuật thị giác, họ đều có chung một tinh thần: không muốn bị người khác chỉ đạo phải làm gì.

Vì thế, lời trêu chọc dành cho Taylor lần này có lẽ cũng mang nhiều màu sắc thân thiện hơn là một sự so sánh nghiêm túc. Sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, Chrissie Hynde dường như vẫn giữ nguyên cách giao tiếp thẳng thắn, sắc sảo và hài hước - ngay cả khi nói về một trong những ngôi sao quyền lực nhất của làng nhạc hiện nay.