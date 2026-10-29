Chris Brown nhận án tù treo 8 tháng tại Anh sau vụ tấn công ở hộp đêm

Theo Reuters, Chris Brown, 37 tuổi, bị tuyên án phạt tù treo sau khi nhận tội gây rối bằng bạo lực. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 19/2/2023 tại hộp đêm Tape, thuộc khu Mayfair, London.

Theo hồ sơ được công bố tại tòa, Brown tiếp cận Diaw trên sàn nhảy rồi dùng chai rượu tequila đánh vào đầu nạn nhân hai lần. Sau đó, anh tiếp tục vung chai thêm hai lần nữa.

Omololu Akinlolu, người đi cùng Brown kiêm huấn luyện viên thanh nhạc của nam ca sĩ cũng tham gia vụ tấn công bằng cách đấm nạn nhân. Công tố viên cho biết Diaw còn bị đá khi đang ngồi dưới sàn trong lúc cố gắng thoát khỏi cuộc ẩu đả.

Ca sĩ R&B Chris Brown đã bị tuyên án 8 tháng tù giam, nhưng được hoãn thi hành án trong một năm. Ảnh: Frank Augstein/ Reuters

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện với thương tích ở đầu và đầu gối. Công tố viên mô tả đây là vụ tấn công nghiêm trọng, không có lý do chính đáng và diễn ra tại một địa điểm đông người, gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Trước đó, Brown và Akinlolu đã phủ nhận các cáo buộc nghiêm trọng hơn, gồm hành hung và cố ý gây thương tích nặng. Tuy nhiên, đến tháng 7/2026, cả hai nhận tội gây rối bằng bạo lực.

Đổi lại, các cáo buộc nghiêm trọng hơn được phía công tố rút lại. Akinlolu nhận mức án 4 tháng tù treo trong 12 tháng. Cả hai còn bị yêu cầu thanh toán 1.500 bảng Anh chi phí tố tụng.

Tại phiên tuyên án, thẩm phán Tony Baumgartner nhấn mạnh, danh tiếng và thành công thương mại không thể giúp Brown được đối xử đặc biệt.

Theo thẩm phán, việc liên tục dùng chai thủy tinh nhắm vào đầu người khác là hành vi nguy hiểm, có thể gây thương tích nghiêm trọng hơn những gì nạn nhân thực tế phải chịu.

Luật sư của Brown cho biết, nam ca sĩ lấy làm tiếc về sự việc và gửi lời xin lỗi đến những người có mặt tại hộp đêm đêm đó. Tòa án cân nhắc việc nhận tội cùng một số tình tiết giảm nhẹ khi quyết định cho hoãn thi hành án tù.

Chris Brown từng vướng nhiều rắc rối pháp lý trong sự nghiệp. Năm 2009, anh nhận tội hành hung bạn gái khi đó là ca sĩ Rihanna. Vụ việc gây chấn động làng giải trí quốc tế và ảnh hưởng lâu dài đến hình ảnh của nam ca sĩ.

Phán quyết mới nhất khép lại một giai đoạn tố tụng kéo dài liên quan đến vụ việc ở London, nhưng tiếp tục khiến đời tư và những tranh cãi quanh Chris Brown trở thành tâm điểm chú ý.