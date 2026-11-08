Chovy lần đầu vào chung kết CKTG

Chovy trong màu áo Gen.G ở trận bán kết. Ảnh: LOL.

Ngày 8/11, Gen.G giành chiến thắng 3-0 trước Invictus Gaming (IG) tại bán kết Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại (CKTG) 2026. Trận đấu diễn ra tại Credit Union of Texas Event Center, thành phố Allen, bang Texas, Mỹ.

Đại diện Hàn Quốc thể hiện phong độ áp đảo, không để đối thủ giành được bất kỳ ván thắng nào. Kết quả giúp Gen.G trở lại trận chung kết CKTG sau 9 năm, tính từ lần gần nhất tổ chức này góp mặt dưới tên gọi Samsung Galaxy.

Đây cũng là cơ hội để Kiin, Chovy và Duro cạnh tranh chức vô địch thế giới đầu tiên trong sự nghiệp. Giành chiến thắng cách biệt, Gen.G không hoàn toàn 3 đảo trong cả ba ván đấu. Ở ván cuối, đại diện Hàn Quốc đối diện nguy cơ thất bại khi IG dẫn trước tới 6 mạng hạ gục và hơn 4.000 vàng từ sớm.

IG khởi đầu ván 3 thuận lợi nhờ tình huống tấn công bất ngờ của Meiko với Alistar ngay từ cấp độ một. Pha xử lý khiến bộ đôi đường dưới Gen.G mất lượng máu lớn và đánh mất quyền kiểm soát đường.

Tận dụng lợi thế này, Wei sử dụng Naafiri xâm lăng rừng đối phương, trong khi IG kiểm soát con rồng đầu tiên. Meiko tiếp tục di chuyển lên đường trên, buộc Camille của Kiin phải biến về, tạo khoảng trống cho Gnar trong tay TheShy.

IG sau đó tổ chức băng trụ đường trên với bốn thành viên, giành hai mạng hạ gục. Rookie với vị tướng Locke nhận được cú đúp, giúp đại diện Trung Quốc nới rộng khoảng cách. Nắm quyền chủ động, IG liên tục tìm kiếm những tình huống bắt lẻ. Mỗi lần các thành viên Gen.G dâng cao, đối thủ đều tận dụng để lấy mạng hạ gục. Tỉ số nhanh chóng được nâng lên 6-0, cùng chênh lệch hơn 4.000 vàng.

Tuy nhiên ở hoàn cảnh khó khăn, Gen.G vẫn là đội xử lý tốt hơn trong giao tranh quyết định. Duro sử dụng Nautilus kéo trúng Ezreal, mở ra thế giao tranh thuận lợi cho đội tuyển Hàn Quốc. Các thành viên Gen.G nhanh chóng tràn lên, liên tiếp giành mạng hạ gục trước khi tiến thẳng vào đường giữa, phá hủy nhà chính đối thủ.

Chiến thắng 3-0 đưa Gen.G trở thành đội đầu tiên góp mặt tại chung kết CKTG 2026, tiến thêm một bước tới danh hiệu vô địch thế giới sau 9 năm chờ đợi. Về phần Chovy, siêu sao đường giữa sáng giá nhất thế hệ có lần đầu đến với một trận chung kết CKTG khi gần như no nê danh hiệu ở các giải đấu anh từng tham gia. Trình độ và kỹ năng của tuyển thủ này là không thể bàn cãi. Tuy nhiên, sự nhạt nhòa mỗi khi bước vào trận đấu quyết định khiến anh liên tiếp bỏ lỡ danh hiệu Worlds từ vòng ngoài.

Gen.G sẽ đợi đội thắng trong trận bán kết 2 giữa T1 và BLG. Faker và đồng đội đứng trước cơ hội có trận chung kết thứ 4 liên tiếp kể từ năm 2022. Trong khi đó BLG nổi lên như khắc tinh của các đại diện Hàn Quốc khi lần lượt tiễn HLE và DK về nước.