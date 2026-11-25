Theo kế hoạch, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải hoàn thành vào ngày 25/12/2026; hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/1/2027.

UBND TP HCM giao Ban Quản lý đường sắt đô thị chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quyết định của UBND TP HCM.

Tuyến metro số 1 (thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên) sẽ kết thúc tại ga Bến xe Suối Tiên thuộc tuyến metro số 1 TP HCM. Ảnh minh họa ﻿

Hiện nay, việc xác định ranh thu hồi đất, phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã hoàn thành. UBND TP HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường có liên quan xác định nhu cầu, quỹ nhà, đất tái định cư và phương án tạm cư; tham mưu UBND TP HCM xem xét, phân bổ trước ngày 6/12/2026.

Việc lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện từ ngày 16/11 đến ngày 1/12/2026; trường hợp có bố trí tái định cư thì thực hiện công khai dự kiến phương án bố trí tái định cư theo thời hạn quy định.

Việc tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư được thực hiện từ ngày 25/12/2026 đến 9/1/2027; ưu tiên thực hiện ngay đối với các trường hợp đủ điều kiện, bảo đảm thời hạn chi trả theo quy định pháp luật.

Tuyến metro nối thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên có chiều dài khoảng 30,7 km, đi qua địa bàn 7 phường gồm Bình Dương, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú, Tân Đông Hiệp, Đông Hòa và Dĩ An. UBND các phường liên quan chủ động điều hành, rút ngắn thời gian xử lý các công việc thuộc thẩm quyền, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và thời hạn bắt buộc theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và tính pháp lý của hồ sơ.

TP HCM đang triển khai 8 dự án, metro, phấn đấu đến năm 2030 hình thành mạng lưới metro dài 255km. Đến năm 2035, thành phố dự kiến hoàn thành thêm 7 tuyến, nâng tổng chiều dài mạng lưới đường sắt đô thị lên 532km.

Các tuyến metro đang thi công gồm metro số 2 đoạn Tham Lương - Bến Thành, tuyến số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ.

Từ nay đến cuối năm 2026, thành phố dự kiến khởi công thêm 5 tuyến metro gồm: đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; tuyến metro số 2 (đoạn Tham Lương đến ranh tỉnh Tây Ninh); tuyến metro số 6 giai đoạn 1 (Phú Hữu - Tân Sơn Nhất); tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một – TP HCM) và tuyến metro số 1 (thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên).