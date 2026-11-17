Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải vừa ký ban hành Kế hoạch số 84 của Ban Tổ chức Trung ương về cao điểm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031.

Theo yêu cầu nêu trong kế hoạch, trước 10h ngày 20/11/2026, các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành việc kiểm tra, xác nhận dữ liệu và khung danh mục tham chiếu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm và kết quả đề xuất chuẩn hóa.

Trước ngày 25/11/2026, hoàn thành thẩm định, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Đồng thời, trước ngày 30/11/2026, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải. Ảnh: PV.

Đến trước 10 giờ ngày 20/11/2026, các đầu mối quản lý biên chế gửi Ban Tổ chức Trung ương đầy đủ bốn sản phẩm, có xác nhận của người đứng đầu theo thẩm quyền.

Từ ngày 20 đến trước ngày 30/11/2026, hoàn thành thẩm định phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 và hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Rà soát, đề xuất xử lý bất cập, nhiệm vụ có dấu hiệu giao thoa, chồng chéo

Về các nhiệm vụ và trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị, Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý kiểm tra, đối chiếu dữ liệu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm đã kê khai với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và các quy định hiện hành; xác nhận những nội dung đã đủ căn cứ để kế thừa, những nội dung đặc thù và những nội dung cần tiếp tục xử lý.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động sắp xếp, bố trí lại, điều chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện kiêm nhiệm và sử dụng chung nhân lực trước khi đề xuất bổ sung biên chế. Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc khắc phục những bất cập thuộc thẩm quyền và phối hợp xử lý những vấn đề liên ngành, liên cấp.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành rà soát và đề xuất xử lý bất cập thuộc lĩnh vực quản lý; tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo UBND cấp tỉnh kiểm chứng từng nhiệm vụ, bố trí điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền địa phương. Bộ Nội vụ tổng hợp, điều phối các vấn đề phân cấp, phân quyền, giao thoa liên ngành, liên cấp; Bộ Tư pháp phối hợp rà soát căn cứ pháp lý và thủ tục hành chính.

Trong đó tập trung vào nội dung phân cấp, phân quyền chưa trọn vẹn. Tiếp tục đối chiếu nhóm 383 nhiệm vụ cấp xã có dấu hiệu phân cấp, ủy quyền chưa triệt để.

Ưu tiên kiểm chứng các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (59 nhiệm vụ), xây dựng (35), tài chính (30), giáo dục và đào tạo (28) theo kết quả sàng lọc chuyên sâu. Đối với từng nhiệm vụ, xác định rõ thẩm quyền còn giữ ở cấp trên, khâu phải xin ý kiến, cơ quan chịu trách nhiệm, phương án xử lý và điều kiện thực hiện. Các số liệu sàng lọc phải được đối chiếu, xác nhận trước khi sử dụng chính thức.

Việc rà soát cũng cần tập trung vào kiểm chứng nhóm 266 nhiệm vụ cấp xã có dấu hiệu giao thoa, chồng chéo; phân định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thẩm quyền và sản phẩm từng công đoạn. Xác định những khâu cần giữ nguyên, hợp nhất, bãi bỏ hoặc chuyển sang hậu kiểm; không loại bỏ các hoạt động thẩm tra, kiểm tra, giám sát độc lập được pháp luật quy định.

Một nội dung nữa là rà soát nhiệm vụ cấp xã chưa được bảo đảm điều kiện thực hiện. Ưu tiên đối chiếu nhóm 416 nhiệm vụ có dấu hiệu thiếu điều kiện và 180 nhiệm vụ chuyển từ cấp huyện nhưng nguồn lực chưa tương ứng... Các nhóm nhiệm vụ có thể giao nhau, phải loại trừ trùng lặp khi tổng hợp.