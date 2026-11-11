Chốt tiến độ bàn giao mặt bằng dự án bờ Nam kênh Đôi

Hàng nghìn căn nhà tạm, bám sát mặt nước dọc theo tuyến đường Phạm Thế Hiển, khu vực bờ Nam kênh Đôi, qua địa bàn phường Chánh Hưng. Ảnh: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc

Theo kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất để thực hiện dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi (đoạn từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân) trên địa bàn phường Chánh Hưng, UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị; tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Cùng với đó, các đơn vị chủ động áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù được cấp có thẩm quyền cho phép để triển khai thực hiện.

Về tiến độ cụ thể, công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và xác nhận nguồn gốc, tình trạng pháp lý nhà, đất và tài sản gắn liền với đất đồng thời lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện trước ngày 16/11. Các nội dung này sau đó được niêm yết công khai từ ngày 17 - 26/11 để người dân theo dõi.

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được phê duyệt vào ngày 30/12. Việc tổ chức thực hiện phương án đã được phê duyệt dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 1/2027. Các quyết định thu hồi đất phải được ban hành chậm nhất ngày 14/2/2027. Từ ngày 15/2 đến 6/3/2027, thành phố tập trung vận động, giải quyết những trường hợp chưa đồng thuận hoặc chưa phối hợp thực hiện phương án.

Việc xử lý các trường hợp không bàn giao đất theo quy định pháp luật được thực hiện từ ngày 7 - 26/3/2027. Các cơ quan chức năng tiếp nhận, quản lý quỹ đất đã thu hồi và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 31/3/2027.

Dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi (đoạn từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân) có tổng mức đầu tư hơn 13.608 tỷ đồng; trong đó, có gần 11.000 tỷ đồng là chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đoạn này có chiều dài khoảng 2,1 km, với khoảng 2.042 trường hợp nhà ven kênh, rạch cần di dời.

Đối với thành phần 2, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thành trước ngày 28/2/2027. Trong khi đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng đô thị (chủ đầu tư) hoàn thiện hồ sơ theo kết quả thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt trước ngày 30/3/2027.

Trước đó, đầu tháng 11 vừa qua, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất đối với đoạn từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng (phường Bình Đông). Thành phố cũng đặt mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31/3/2027.

Đoạn từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng dài khoảng 2,6 km, có khoảng 1.278 trường hợp nhà ven kênh, rạch cần thực hiện di dời; tổng mức đầu tư hơn 10.634 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 8.357 tỷ đồng.

Toàn tuyến bờ Nam kênh Đôi dài khoảng 8,8 km được HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 5 ngày 22/9 và chia thành 4 dự án riêng biệt. Đây là các dự án nhằm triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tổng mức đầu tư cả 4 dự án là hơn 49.000 tỷ đồng, dự kiến giải tỏa hơn 5.800 căn nhà và chỉnh trang đô thị bờ Nam kênh Đôi.

Ngoài hai đoạn từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân và từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng, khu vực bờ Nam kênh Đôi còn 2 dự án khác. Đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật (phường Chánh Hưng) dài khoảng 1,2 km, với tổng mức đầu tư 6.870 tỷ đồng. Đoạn từ cầu Bà Tàng đến hết bờ Nam kênh Đôi (phường Bình Đông) dài khoảng 2,9 km, tổng mức đầu tư dự án khoảng 17.902 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, hai dự án trên địa bàn phường Chánh Hưng sẽ thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2031, trong khi hai dự án trên địa bàn phường Bình Đông sẽ triển khai giai đoạn 2026 - 2032.

Tuyến bờ Nam kênh Đôi, dọc đường Phạm Thế Hiển là khu vực tập trung mật độ nhà ven kênh, rạch cao. Toàn tuyến dài khoảng 8,8 km, có khoảng 5.807 trường hợp, chiếm 38,8% số nhà ven kênh, rạch trên địa bàn Quận 8 (cũ), khoảng 29% chỉ tiêu di dời 20.000 căn và 14,5% mục tiêu di dời 40.000 căn trong giai đoạn 2025 - 2030.