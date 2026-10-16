Chốt thương vụ bán SHBFinance, SHB báo lãi 14.300 tỷ đồng và dồn dập đón dòng vốn ngoại

Nhận thặng dư từ bán vốn công ty con và chốt quyền chia cổ tức 16%

Ngày 15/10/2026, Tập đoàn tài chính Krungsri của Thái Lan đã thanh toán toàn bộ giá trị chuyển nhượng cổ phần SHBFinance cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB). Sau giao dịch này, công ty tài chính trên được đổi tên thành SFinance. Nguồn thặng dư vốn từ việc chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ tạo ra dư địa lớn để ngân hàng gia tăng nền tảng vốn và tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh cốt lõi. Hoàn tất giao dịch, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác phát triển mảng bán lẻ trên nền tảng công nghệ mới.

Bức tranh tài chính của SHB tiếp tục được củng cố khi đại hội cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 16%. Cổ đông sẽ nhận 10% bằng cổ phiếu và 6% bằng tiền mặt. Nguồn tiền mặt dự kiến được chi trả trong tháng 11/2026, phần cổ tức bằng cổ phiếu sẽ hoàn tất các thủ tục trong năm 2026. Khi thực hiện thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ mức 53.442 tỷ đồng hiện tại lên 58.786 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh cốt lõi, số liệu 9 tháng đầu năm 2026 của SHB ghi nhận kết quả tích cực. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 14.300 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp ngân hàng hoàn thành khoảng 81% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Các chỉ số về hiệu quả hoạt động duy trì ở mức cao với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu đạt khoảng 25,9%, tỷ lệ chi phí trên thu nhập được kiểm soát ở mức 19,2%. Đến cuối tháng 9/2026, tổng tài sản của ngân hàng ước đạt 990.000 tỷ đồng, vốn tự có khoảng 102.000 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 2%.

Khơi thông khoản vay 340 triệu USD và tiên phong phát hành trái phiếu tại Singapore

Bổ sung vào nguồn lực trong nước, Hội đồng quản trị SHB vừa thông qua phương án vay hợp vốn trị giá 340 triệu USD vào ngày 12/10. Khoản vay có sự tham gia của Chi nhánh Singapore thuộc Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation cùng nhiều tổ chức tài chính quốc tế như State Bank of India, CTBC Bank, Maybank Securities, Abu Dhabi Commercial Bank và MUFG Bank. Nguồn tiền này phục vụ hoạt động cấp tín dụng cho các dự án đáp ứng tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị cùng nhiều dự án thỏa mãn điều kiện cấp vốn khác.

Cùng ngày 12/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore đã chấp thuận nguyên tắc đăng ký niêm yết trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế của SHB. Trái phiếu dự kiến có kỳ hạn 3 năm và 5 năm. Sự kiện này đưa SHB trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành trái phiếu bằng đồng đô la Singapore niêm yết trên thị trường quốc tế. Mức độ tín nhiệm của tổ chức cũng được khẳng định khi S&P Global Ratings xếp hạng AA cho các khoản phát hành dài hạn được Quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển châu Á bảo lãnh.

Việc khơi thông các kênh vốn ngoại kỳ này tiếp nối chuỗi huy động 600 triệu USD trong năm 2025 từ 26 định chế tài chính toàn cầu. Dòng vốn dồi dào từ thương vụ thoái vốn công ty con và huy động quốc tế là cơ sở thực tế để SHB hướng tới mục tiêu dài hạn. Đến năm 2030, nhà băng này tập trung trở thành ngân hàng bán lẻ hiệu quả, cung ứng nguồn vốn cho khách hàng doanh nghiệp chiến lược, doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng phân khúc khách hàng cá nhân.