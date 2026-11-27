Theo CNBC, các nhà đầu tư có liên hệ với Eldridge - công ty quản lý tài sản do tỷ phú người Mỹ Todd Boehly đồng sáng lập - vừa được cho là đạt thỏa thuận mua lại các hoạt động của Lukoil bên ngoài nước Nga.

Trong một tuyên bố vào ngày 25/11, Eldridge cho biết liên danh này, bao gồm Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC), đã đồng ý mua lại Lukoil International từ công ty mẹ tại Nga.

Mặc dù giao dịch này chưa hoàn tất do vẫn cần sự phê duyệt từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, nhưng thương vụ sẽ giúp chính phủ Mỹ nắm giữ cổ phần tại Lukoil thông qua DFC.

Lukoil - tập đoàn dầu mỏ tư nhân khổng lồ của Nga - nắm giữ một loạt tài sản thượng nguồn và hạ nguồn trên khắp châu Âu, Trung Đông và châu Phi, bao gồm các nhà máy lọc dầu ở Bulgaria, Italy, Hà Lan… cũng như nắm cổ phần ở nhiều dự án tại Iraq, Uzbekistan hay Tây Phi.

Tập đoàn Nga cũng vận hành mạng lưới hơn 2.000 trạm bán lẻ nhiên liệu ở 16 quốc gia tại châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Á; cùng mảng kinh doanh thương mại quốc tế. Tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 22 tỷ USD.

Đối với thương vụ mà Eldridge đang theo đuổi, danh mục tài sản ở nước ngoài của Lukoil sẽ được chuyển nhượng thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu; các cổ phiếu bị hạn chế tại công ty mẹ ở Nga và các công ty Nga khác sẽ được đổi lấy cổ phần tại Lukoil International.

Eldridge cho biết, cách thức này "giúp tránh việc thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho Nga trong giao dịch".

Các đối tác đầu tư khác bao gồm Catena Investment Holding (có trụ sở tại UAE) và ngân hàng đầu tư Xtellus Partners (Mỹ).

Thỏa thuận kể trên được xem là khép lại một quá trình bán tài sản kéo dài và đầy biến động. Lukoil đã rao bán các tài sản quốc tế của mình từ hơn một năm trước, sau khi Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên công ty này nhằm cắt đứt một nguồn doanh thu quan trọng của Moscow cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trong những tháng sau đó, nhiều thương vụ tiềm năng đã được nhắc tới nhưng không thành hiện thực.

Năm ngoái, công ty kinh doanh hàng hóa Thụy Sĩ Gunvor Group (hiện nay là Centalion) đã đưa ra đề nghị mua lại các tài sản này, nhưng thương vụ đã đổ bể do không nhận được sự chấp thuận từ Bộ Tài chính Mỹ.

Sau đó, vào tháng 1, công ty cổ phần tư nhân Carlyle đã đồng ý mua lại các tài sản ở nước ngoài, ngoại trừ những tài sản tại Kazakhstan. Tuy nhiên, thương vụ cũng đã kết thúc trong thất bại.