Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) chính thức xác nhận ngày 11/12 sẽ là thời điểm ra mắt Mitsubishi Outlander thế hệ mới. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, trang bị hệ truyền động hybrid nhẹ (MHEV) kết hợp hệ dẫn động 4 bánh.

Như vậy sau khoảng hơn một năm tạm rút lui khỏi thị trường Việt Nam, Mitsubishi Outlander chuẩn bị quay trở lại với thế hệ mới. Hãng xe Nhật Bản cho biết Outlander chú trọng nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua tiện nghi nội thất, chất lượng vận hành và công nghệ an toàn.

Tại các thị trường quốc tế, Mitsubishi Outlander sở hữu diện mạo bề thế, kết hợp ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng và bộ mâm hợp kim 20 inch. Bên trong khoang lái, chất liệu da Semi-Aniline được sử dụng. Xe được trang bị hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập, hàng ghế có thể linh hoạt gập phẳng.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới còn được trang bị hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Ultimate 12 loa, sử dụng bộ khuếch đại kép và bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số. Mẫu SUV cỡ C được cho là còn đi kèm những cải thiện về khả năng cách âm, giảm rung và tiếng ồn.

Thế hệ mới của Mitsubishi Outlander tại Việt Nam sẽ sử dụng kết hợp động cơ Turbo 1.5L Mild Hybrid với hệ thống điều khiển dẫn động bốn bánh Super All-Wheel Control (S-AWC) đặc trưng của Mitsubishi. Xe cũng được trang bị gói trợ lái tiên tiến ADAS cùng các công nghệ hỗ trợ quan sát.

Như trong bài viết trước mà Tri Thức - Znews từng đề cập, Mitsubishi Outlander thế hệ mới dự kiến đạt công suất đầu ra tối đa 174 mã lực, mô-men xoắn cực đại 279 Nm nhờ động cơ MHEV, đi kèm hộp số CVT và hệ dẫn động bốn bánh.

Xe sở hữu cấu hình ghế ngồi 5+2 cùng thiết kế hiện đại. Điểm nhấn nội thất là màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Khi Mitsubishi Outlander rút khỏi Việt Nam từ khoảng tháng 9/2025, Mitsubishi Destinator nhanh chóng trở thành cái tên "thay thế" cho chính mẫu xe cùng nhà trong phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh Mazda CX-5, Ford Territory, Kia Sportage, Hyundai Tucson và loạt xe Trung Quốc như Jaecoo J7, BYD Sealion 5, BYD Sealion 6, Geely EX5...

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam và TC Motor cho thấy sau 10 tháng đầu năm, Mitsubishi Destinator bán được 7.979 xe tại Việt Nam. Trong phân khúc SUV cỡ C, Destinator tạm thời đứng sau Mazda CX-5 (13.510 xe), Ford Territory (9.943 xe) và xếp trên Hyundai Tucson (7.477 xe). Phân khúc này còn có mẫu xe thuần điện VinFast VF 7, ghi nhận doanh số 9.841 xe sau 10 tháng đầu năm.

Hiện, Mitsubishi Destinator được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia, giá bán 780-855 triệu đồng cho 2 phiên bản. Với việc được xác nhận là xe nhập khẩu Nhật Bản, Mitsubishi Outlander dự kiến sở hữu giá niêm yết cao hơn khá nhiều so với Destinator.

Theo đánh giá của Tri Thức - Znews, Mitsubishi Outlander nhiều khả năng sở hữu giá bán vượt ngưỡng 1 tỷ đồng, cạnh tranh với loạt SUV cỡ C sử dụng hệ dẫn động 4 bánh như Honda CR-V L AWD (1,25 tỷ đồng) và Subaru Forester (1,299-1,599 tỷ đồng).