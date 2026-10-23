Chốt thời điểm dự kiến khai quật tàu cổ phát lộ ở biển Hội An

Theo ông Vương, Sở đã tham mưu UBND TP Đà Nẵng trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin chủ trương khai quật khẩn cấp di vật. Bộ đã đồng ý phương án khai quật theo hình thức này. Trên cơ sở đó, Sở báo cáo UBND thành phố, giao Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An phối hợp với các đơn vị liên quan và chuyên gia hoàn thiện phương án khai quật.

Đến thời điểm này, tàu cổ đã bị cát phủ lấp đáng kể, không còn hiện rõ như thời điểm ban đầu.

Việc khai quật dự kiến triển khai trong năm 2027, khi điều kiện thời tiết ổn định nhằm bảo đảm quá trình khảo cổ, di dời và bảo quản di vật.

Ghi nhận của phóng viên vào giữa tháng 10 cho thấy, sau gần 1 năm kể từ khi phần thân tàu lộ diện trở lại vào ngày 8/11/2025, di vật đã bị cát phủ lấp đáng kể, không còn hiện rõ như thời điểm ban đầu.

Dấu tích dễ nhận thấy nhất hiện nay là nhiều đầu cọc gỗ nhô lên khỏi mặt cát và mép nước khoảng 3-4cm, kéo dài thành một dải cong theo thân tàu.

Khu vực phát hiện tàu cổ hiện cũng đang triển khai dự án kè chống xói lở, bảo vệ bờ biển Hội An. Cơ quan chức năng đã khoanh vùng bảo vệ hiện vật, đặt biển thông báo “Khu vực di tích không phận sự miễn vào”.

Cơ quan chức năng đã cắm biển để người dân biết không đi vào khu vực con tàu.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, ngày 8/11/2025, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An cho biết lực lượng chức năng đã khoanh vùng bảo vệ hiện trường nơi phát hiện tàu cổ, đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ di sản văn hóa dưới nước để người dân cùng tham gia gìn giữ.

Thời điểm đó, sóng lớn liên tục xâm thực bờ biển, cuốn trôi lớp cát phủ kết hợp với mực nước triều xuống thấp khiến phần thân tàu gỗ dài hàng chục mét lộ rõ hơn. Con tàu nằm song song với bờ biển, nhiều bộ phận vẫn còn giữ được kết cấu nguyên vẹn, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Con tàu cổ phát lộ rõ vào tháng 8/2025.

Con tàu được phát hiện lần đầu vào tháng 12/2023 tại khu vực bãi biển Tân Thành (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ). Khi đó, trên bãi cát chỉ lộ ra một số đoạn gỗ.

Chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan chuyên môn lấy mẫu gỗ để xác định niên đại bằng phương pháp đồng vị carbon. Đến tháng 1/2024 do triều cường và cát bồi lấp, toàn bộ phần thân tàu tiếp tục bị vùi sâu dưới lớp cát.

Theo đánh giá ban đầu, con tàu có niên đại khoảng từ thế kỷ XIV đến XVI. Cấu trúc tàu thể hiện sự giao thoa giữa kỹ thuật đóng tàu Đông Nam Á và Đông Á, được đánh giá là một trong số ít tàu cổ còn khá nguyên vẹn từng phát lộ tại Việt Nam.