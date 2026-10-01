Chốt thời điểm chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết về HOSE

Cổ phiếu niêm yết tại HNX sẽ chuyển sang HOSE từ ngày 28/12/2026. (Ảnh minh họa)

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố thông tin về việc sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết theo Thông tư số 139/2025/TT-BTC ngày 30/12/2025 của Bộ Tài chính.

Theo kế hoạch, ngày 23/12/2026 sẽ là ngày giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trước khi thực hiện chuyển giao sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Sau phiên giao dịch này, các cổ phiếu niêm yết tại HNX thuộc phạm vi chuyển giao sẽ tạm ngừng giao dịch trong hai ngày 24 và 25/12/2026 để phục vụ quá trình chuyển đổi.

Trong thời gian này, hoạt động giao dịch chứng khoán tại HOSE vẫn diễn ra bình thường. Các thị trường chứng khoán khác do HNX tổ chức cũng tiếp tục hoạt động theo quy định hiện hành.

Đến ngày 28/12/2026, các cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX sẽ chính thức có phiên giao dịch đầu tiên tại HOSE. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được tổ chức giao dịch tại HOSE.

VNX cho biết việc chuyển giao được triển khai theo phương án sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết quy định tại Thông tư số 139/2025/TT-BTC. Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC về lộ trình sắp xếp lại các thị trường giao dịch chứng khoán.

Việc công bố cụ thể các mốc thời gian nhằm giúp doanh nghiệp niêm yết, thành viên thị trường và nhà đầu tư chủ động chuẩn bị, phối hợp với các sở giao dịch chứng khoán trong quá trình chuyển giao.