'Chốt' phương án nghỉ 7 ngày Tết âm lịch và 4 ngày lễ Quốc khánh năm 2027

Tết Nguyên đán 2027 công chức, người lao động được nghỉ 7 ngày liên tiếp

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phương án nghỉ một số dịp lễ, Tết năm 2026 và năm 2027.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết âm lịch Đinh Mùi năm 2027 và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ 7 ngày trong dịp Tết âm lịch và nghỉ 4 ngày dịp lễ Quốc khánh năm 2027.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ Tết từ thứ Năm ngày 4/2/2027 dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 gồm 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật ngày 5/9/2027 dương lịch (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Văn bản nêu Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ Nhân dân.

Công văn yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội.

Đồng thời bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, kết nối, ổn định cung - cầu lao động trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ, Tết nêu trên.