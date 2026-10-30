Chốt phiên cuối tháng 10, VN-Index mất mốc 1.750 điểm

Thị trường chứng khoán tiếp tục chìm trong sắc đỏ

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 30-10 ghi nhận thêm một phiên giảm điểm. Áp lực bán mạnh tại nhóm cổ phiếu trụ, cộng với sắc đỏ lan rộng trên toàn thị trường, khiến VN-Index có thời điểm mất tới 27 điểm. Tuy nhiên, lực cầu cuối phiên giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, còn gần 14 điểm khi đóng cửa.

Thị trường bị nhấn chìm trong sắc đỏ. Trong đó, nhóm cổ phiếu tài chính giảm mạnh nhất ảnh hưởng tiêu cực lên toàn thị trường. Nhiều cổ phiếu trong nhóm này giảm trên 3%: EIB giảm 4,17%, TCB 3,36%, LPB giảm 3,22%, SSB giảm 3,53%, VIX giảm 3,23%...

Ngoài ra, hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn cũng đồng loạt giảm mạnh, góp phần kéo VN-Index giảm sâu: MSN giảm 2,91%, MWG giảm 2,37%, MSR giảm 5,99%, GVR giảm 2,2%... Chỉ còn một số cổ phiếu còn giữ được sắc xanh là KOS tăng trần, VHM tăng 1,45%, GAS tăng 2,6%...

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 640 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE

Chốt phiên giao dịch, VN-Index giảm 13,99 điểm (0,0%), còn 1.741,62 điểm, với 72 mã tăng, 253 mã giảm và 49 mã đứng giá. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 3,87 điểm (1,51%), còn 252,74 điểm, với 45 mã tăng, 95 mã giảm và 52 mã đứng giá.

Tổng giá trị giao dịch trên HOSE khoảng gần 14.700 tỷ đồng. Tính cả sàn HNX, tổng giá trị giao dịch cũng chỉ gần 15.000 tỷ đồng, giảm 200 tỷ đồng so với phiên trước.