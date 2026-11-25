Áp lực bán gia tăng trong phiên chiều 25/11 khiến VN-Index đảo chiều giảm gần 10 điểm, đánh mất mốc 1.700 điểm. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Sắc đỏ chiếm ưu thế, nhóm chứng khoán chịu áp lực bán mạnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu phiên giao dịch ngày 25/11 khá tích cực khi VN-Index có thời điểm tăng lên 1.706,16 điểm. Tuy nhiên, đà tăng không được duy trì khi lực cầu suy yếu, trong khi áp lực bán gia tăng trên nhiều nhóm cổ phiếu trong phiên chiều.

Chốt phiên, VN-Index giảm 9,69 điểm (-0,57%), xuống 1.687,45 điểm. VN30-Index giảm 12,54 điểm (-0,70%), xuống 1.778,58 điểm.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn với VNMIDCAP giảm 1,24%, trong khi VNSMALLCAP giảm 0,89%.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN • 25/11/2026

Biến động các chỉ số trong phiên (%)

UPCoM

+0,55%

VN-Index

-0,57%

VN30

-0,70%

VNSMALLCAP

-0,89%

VNMIDCAP

-1,24%

HNX30

-1,37%

HNX-Index

-2,05%

-2% -1% 0% +0,5%

Tăng điểm Giảm điểm

Nguồn: Dữ liệu giao dịch HOSE, HNX ngày 25/11/2026.

Xét theo nhóm ngành, năng lượng dẫn đầu đà giảm với mức điều chỉnh 2,08%. Nhóm công nghệ thông tin và nguyên vật liệu cùng giảm 1,55%, nhóm tài chính giảm 0,81%.

Cổ phiếu chứng khoán đồng loạt giao dịch kém tích cực, trong đó VIX giảm 2,77%, SSI giảm 2,28% và SHS giảm 3,73%. Tại nhóm bất động sản, CEO giảm 4,35%, xuống 11.000 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến tích cực xuất hiện cục bộ tại một số cổ phiếu tiêu dùng với SAB tăng 2,44%, PNJ tăng 1,59%.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 4,77 điểm (-2,05%), xuống 227,46 điểm, giá trị giao dịch đạt khoảng 802 tỷ đồng.

UPCoM đi ngược diễn biến của hai sàn niêm yết khi UPCoM-Index tăng 0,65 điểm (+0,55%), lên 119,82 điểm. Đáng chú ý, MSR tăng trần lên 55.400 đồng/cổ phiếu, trong khi KLB tăng trần lên 10.900 đồng/cổ phiếu.

Giao dịch thỏa thuận tại VIC lên tới gần 4.600 tỷ đồng

Thanh khoản thị trường tăng về giá trị nhưng giảm về khối lượng giao dịch. Tổng giá trị giao dịch cổ phiếu trên HOSE đạt 16.091,2 tỷ đồng, tăng khoảng 27% so với phiên đầu tuần, với hơn 576 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng.

Đáng chú ý, giao dịch thỏa thuận chiếm gần 50% tổng giá trị giao dịch, đạt 7.977,8 tỷ đồng. Riêng VIC ghi nhận giá trị giao dịch thỏa thuận gần 4.600 tỷ đồng. Nếu loại trừ giao dịch thỏa thuận, thanh khoản thị trường chưa có sự cải thiện đáng kể.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là điểm nhấn trong phiên 25/11. Theo số liệu công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), khối ngoại mua vào 1.465 tỷ đồng và bán ra 7.140 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng khoảng 5.675 tỷ đồng.

VIC dẫn đầu danh sách bán ròng với hơn 4.701 tỷ đồng, chiếm gần 83% tổng giá trị bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Tiếp theo là MSN với 123,44 tỷ đồng, VIX với 59,5 tỷ đồng và HDB với 54,87 tỷ đồng.

Ở chiều mua, VNM được mua ròng hơn 33 tỷ đồng.

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI • 25/11/2026

Các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh

Đơn vị: Tỷ đồng

VIC

-4.701,32

Chiếm 82,8% giá trị bán ròng của khối ngoại trên HOSE.

82,8% VIC

Các mã bán ròng đáng chú ý khác

MSN -123,44

VIX -59,50

HDB -54,87

0 32,5 65 97,5 130

Nguồn: Dữ liệu giao dịch ngày 25/11/2026.

Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 6,51 tỷ đồng, tập trung tại IDC, HUT và CEO. Trong khi đó, khối ngoại bán ròng 7,93 tỷ đồng trên UPCoM.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đáo hạn tháng 12 giảm 19,4 điểm, xuống 1.769,9 điểm, thấp hơn chỉ số cơ sở 8,68 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 198.000 hợp đồng.

Theo Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), nhóm ngân hàng gây sức ép lớn nhất lên VN-Index trong phiên 25/11, bên cạnh bất động sản và dịch vụ tài chính. Vùng 1.700 - 1.720 điểm tiếp tục là ngưỡng kháng cự của VN-Index trong ngắn hạn.