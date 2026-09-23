Chốt phiên 23/9: VN-Index mất hơn 15 điểm, nhóm Vingroup gây sức ép

VN-Index có lúc thủng mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán ngày 23/9 diễn biến trái chiều giữa hai phiên giao dịch.

Trong buổi sáng, VN-Index chủ yếu dao động trên tham chiếu và có thời điểm lên 1.822,67 điểm. Tuy nhiên, sang phiên chiều, áp lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số nhanh chóng đảo chiều. VN-Index có lúc xuống 1.798,16 điểm trước khi thu hẹp một phần mức giảm vào cuối phiên.

VN-Index đảo chiều giảm 15,28 điểm trong phiên 23/9, đóng cửa tại 1.801,65 điểm.

Chốt phiên 23/9, VN-Index giảm 15,28 điểm, tương ứng 0,84%, còn 1.801,65 điểm.

VN30-Index giảm 10,45 điểm, tương ứng 0,53%, xuống 1.954,91 điểm, với 8 mã tăng và 22 mã giảm.

Trên hai thị trường còn lại, HNX-Index giảm 0,48 điểm, tương ứng 0,17%, xuống 276,45 điểm. UPCoM-Index giảm 0,12 điểm, tương ứng 0,10%, còn 126,01 điểm.

Độ rộng trên HoSE nghiêng về phía giảm với 174 mã giảm, 133 mã tăng và 62 mã đứng giá.

Dù VN-Index mất hơn 15 điểm, diễn biến của nhóm vốn hóa vừa và nhỏ tích cực hơn. VNMidcap tăng 0,45% lên 1.895,45 điểm, còn VNSmallcap tăng 0,46% lên 1.240,70 điểm. Diễn biến này cho thấy mức giảm của chỉ số chính tập trung đáng kể tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt khoảng 17.745,56 tỷ đồng với hơn 669 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. HNX ghi nhận giá trị giao dịch khoảng 613 tỷ đồng, còn UPCoM khoảng 416 tỷ đồng.

Nhóm Vingroup tạo sức ép lớn lên chỉ số

Tâm điểm của phiên 23/9 nằm ở nhóm cổ phiếu Vingroup. VIC đóng cửa giảm 3,2%. Theo thống kê của BSC, riêng cổ phiếu này lấy đi khoảng 12,3 điểm của VN-Index. VHM giảm 1,73%, VPL giảm hơn 3%, tiếp tục tạo sức ép lên chỉ số.

Tính chung VIC, VHM và VPL đã lấy đi hơn 15 điểm của VN-Index trong phiên. VCB giảm 0,68% và GAS giảm khoảng 1,4% cũng nằm trong nhóm tác động tiêu cực tới chỉ số.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng vẫn xuất hiện nhiều cổ phiếu tăng giá.

MSB tăng 4,81%, TPB tăng 3,51%, TCB tăng 2,63%, LPB tăng 2,16%, HDB tăng 1,63% và VIB tăng 1,12%. Trong đó, TCB là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index và cũng đứng đầu HoSE về khối lượng giao dịch với hơn 43,6 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng.

Một số cổ phiếu bán lẻ cũng giao dịch nổi bật. FRT tăng 6,95%, PET tăng 6,99%, trong khi DGW tăng 3,22%. GEE tăng 6,62% và nằm trong nhóm cổ phiếu hỗ trợ tích cực cho chỉ số.

Ở chiều giảm, ngoài nhóm Vingroup, một số cổ phiếu bất động sản cũng điều chỉnh như NLG giảm 2,52%, NVL giảm 1,99%, DIG giảm 1,49%.

CHỨNG KHOÁN CHỐT PHIÊN 23/9/2026

VN-Index lùi sát mốc 1.800 điểm

1.801,65 -15,28 điểm (-0,84%)

Giá trị giao dịch HoSE

17.745,56 tỷ đồng

Độ rộng HoSE

133 tăng · 62 đứng giá · 174 giảm

Khối ngoại HoSE

Bán ròng hơn 1.060 tỷ

Nguồn: HoSE, BSC. Cập nhật sau phiên giao dịch ngày 23/9/2026.

Khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên HoSE

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý.

Dữ liệu tổng hợp của HoSE và BSC cho thấy khối ngoại bán ròng hơn 1.060 tỷ đồng trên HoSE trong phiên 23/9. BSC ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 1.062 tỷ đồng, trong khi thống kê giao dịch của HoSE cho mức xấp xỉ 1.064 tỷ đồng.

VPB bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 289 tỷ đồng, tiếp đến là ACB khoảng 142 tỷ đồng, VHM gần 131 tỷ đồng, TCB khoảng 86 tỷ đồng và FRT gần 77 tỷ đồng.

Ở chiều mua, VIC được khối ngoại mua ròng khoảng 97 tỷ đồng. TPB được mua ròng gần 43 tỷ đồng, DCM khoảng 30 tỷ đồng và VPI hơn 24 tỷ đồng.

Phiên 23/9 khép lại với VN-Index chỉ còn cao hơn mốc 1.800 điểm 1,65 điểm. Tuy nhiên, diễn biến tăng của VNMidcap, VNSmallcap cùng nhiều cổ phiếu ngân hàng và bán lẻ cho thấy áp lực giảm điểm tập trung đáng kể tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, thay vì lan rộng đồng đều trên toàn thị trường.