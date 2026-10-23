Chốt phiên 23/10: VN-Index tăng hơn 13 điểm, khép lại tuần phục hồi mạnh

Phiên giao dịch ngày 23/10 ghi nhận sự chuyển biến rõ nét giữa hai phiên sáng và chiều. Sau khoảng thời gian giằng co dưới mốc tham chiếu, lực cầu gia tăng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp VN-Index đảo chiều và mở rộng đà tăng về cuối phiên.

CHỨNG KHOÁN CHỐT PHIÊN 23/10/2026

Diễn biến các chỉ số và nhóm cổ phiếu giao dịch lớn

VN-INDEX

1.774,15

+13,52 (+0,77%)

HNX-INDEX

262,70

+1,62 (+0,62%)

UPCoM-INDEX

126,26

-0,65 (-0,51%)

TOP 10 CỔ PHIẾU CÓ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH LỚN NHẤT

Sàn HOSE - Phiên ngày 23/10/2026

Giá đóng cửa tính bằng đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch làm tròn đến hai chữ số thập phân, đơn vị triệu cổ phiếu. Bảng xếp hạng theo giá trị giao dịch, không theo khối lượng giao dịch. Trên thiết bị di động, vuốt ngang để xem đủ bảng.

Kết thúc giao dịch, VN-Index tăng 13,52 điểm, tương đương 0,77%, lên 1.774,15 điểm. Trên sàn HOSE có 144 mã tăng và 156 mã giảm, cho thấy thị trường vẫn phân hóa dù chỉ số chung duy trì sắc xanh.

Thanh khoản HOSE đạt hơn 777,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 16.942 tỷ đồng, tăng gần 16% về khối lượng và 11% về giá trị so với phiên trước. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp khoảng 2.824 tỷ đồng.

Trên HNX, chỉ số HNX-Index tăng 1,62 điểm, tương đương 0,62%, lên 262,70 điểm. Ngược lại, UPCoM-Index giảm 0,65 điểm, tương đương 0,51%, xuống 126,26 điểm.

Cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt đà tăng

Nhóm ngân hàng trở thành động lực chính giúp thị trường đảo chiều trong phiên chiều. Nổi bật là STB tăng 6,9%, đóng cửa tại 68.500 đồng/cổ phiếu, với hơn 8,2 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.

ACB cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi tăng gần 4%, lên 21.300 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch đạt gần 41 triệu cổ phiếu, cho thấy dòng tiền tập trung mạnh vào mã này.

Cùng chiều, SSB tăng 3,7%, LPB tăng 3,6%. Các mã VPB, VCB, HDB, SHB, VIB, CTG và BID cũng kết phiên trong sắc xanh, góp phần củng cố đà phục hồi của thị trường.

Bên cạnh ngân hàng, cổ phiếu VIC tăng khoảng 1,6%, lên 236.500 đồng/cổ phiếu. Với quy mô vốn hóa lớn, VIC đóng góp gần 6 điểm vào mức tăng chung của VN-Index.

Nhóm bất động sản cũng có nhiều cổ phiếu cải thiện về cuối phiên, trong đó VHM tăng 0,47%, BCM tăng 2,08% và VPL tăng 0,58%.

Ở nhóm bán lẻ và tiêu dùng, PET tăng hơn 6%, DGW tăng 1,09%, MWG tăng 0,27%. Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện tại một số cổ phiếu thuộc nhóm thép, chứng khoán và tiêu dùng.

Khối ngoại quay lại bán ròng

Trái ngược với diễn biến tích cực của chỉ số, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng trên HOSE với giá trị khoảng 478 tỷ đồng.

ACB là cổ phiếu chịu áp lực bán ròng lớn nhất, với giá trị khoảng 469,4 tỷ đồng. Tiếp theo là FPT với 146,4 tỷ đồng, PNJ với 109,5 tỷ đồng và STB với 83,5 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 10,6 tỷ đồng, tập trung tại các mã IDC, MBS, SHS và NTP.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền trong nước tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nhịp phục hồi, trong khi giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vẫn có sự phân hóa.

Sắc xanh chiếm ưu thế trong nhóm cổ phiếu có thanh khoản lớn, góp phần nâng đỡ VN-Index trong phiên giao dịch ngày 23/10/2026. Ảnh: VnEconomy

VN-Index tăng hơn 68 điểm trong tuần, chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm

Phiên tăng ngày 23/10 khép lại một tuần giao dịch đáng chú ý của thị trường chứng khoán Việt Nam.

So với mức đóng cửa 1.705,91 điểm cuối tuần trước, VN-Index tăng 68,24 điểm, tương đương khoảng 4%. Đây là tuần tăng đầu tiên sau bốn tuần giảm liên tiếp.

Diễn biến trong tuần cho thấy sự thay đổi đáng kể về tâm lý giao dịch. Sau phiên giảm 16,07 điểm ngày 19/10, VN-Index tăng nhẹ 2,13 điểm trong phiên 20/10, trước khi bứt phá 46,70 điểm vào ngày 21/10.

Đà phục hồi tiếp tục được duy trì trong hai phiên cuối tuần. Ngày 22/10, VN-Index tăng thêm 21,96 điểm và phiên 23/10 tiếp tục ghi nhận mức tăng 13,52 điểm.

Đáng chú ý, thị trường không chỉ phục hồi về điểm số mà thanh khoản phiên cuối tuần cũng cải thiện so với ngày trước đó. Tuy nhiên, số mã giảm vẫn nhỉnh hơn số mã tăng trên HOSE, cho thấy dòng tiền chưa lan tỏa đồng đều đến toàn bộ thị trường.

Việc VN-Index lấy lại vùng 1.770 điểm tạo thêm tín hiệu tích cực sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Dù vậy, diễn biến của thanh khoản, mức độ lan tỏa dòng tiền và hoạt động giao dịch của khối ngoại tiếp tục là những yếu tố cần theo dõi trong các phiên tiếp theo.