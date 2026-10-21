Chốt phiên 21/10: VN-Index bật tăng gần 47 điểm sau chuỗi phiên giằng co

Vn-Index có một ngày tăng đột biến và thanh khoản rất tốt. Ảnh: VnEconomy

Cổ phiếu bất động sản dẫn dắt đà tăng

Phiên giao dịch ngày 21/10 khép lại với sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau khi mở cửa trên mốc 1.690 điểm, VN-Index tăng dần trong phiên và bứt phá mạnh về cuối ngày, đóng cửa ở 1.738,67 điểm, chỉ thấp hơn đôi chút so với mức cao nhất trong phiên là 1.738,91 điểm.

Đà tăng không chỉ tập trung tại chỉ số chính. VN30-Index tăng 35,06 điểm, tương đương 1,90%, lên 1.880,57 điểm. Trên sàn HNX, HNX-Index tăng 3,71 điểm lên 261,67 điểm, còn UPCoM-Index tăng 1,02 điểm, đạt 126,24 điểm.

ĐIỂM NHẤN PHIÊN 21/10/2026

VN-Index

1.738,67

▲ 46,70 điểm (+2,76%)

Thanh khoản HOSE

20.291 tỷ

▲ Tăng 53,1% so với 20/10

VN30-Index

1.880,57

▲ 1,90%

Khối ngoại - Toàn thị trường

+160 tỷ

Trở lại mua ròng sau 20 phiên

Nguồn: HOSE và dữ liệu giao dịch ngày 21/10/2026. Giá trị khối ngoại được làm tròn, tính trên HOSE, HNX và UPCoM.

Thanh khoản cải thiện đáng kể so với những phiên giao dịch trước đó. Trên HOSE, gần 948 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị hơn 20.290 tỷ đồng, tăng khoảng 53% so với ngày 20/10. Số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế rõ rệt so với số mã giảm.

Tâm điểm của phiên là nhóm bất động sản, đặc biệt các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. VIC, VHM và VRE đồng loạt tăng trần, trong khi VPL tăng khoảng 3,7%. Riêng bốn mã này đóng góp gần 34 điểm vào mức tăng chung của VN-Index, cho thấy ảnh hưởng lớn của nhóm cổ phiếu vốn hóa cao đối với thị trường.

Dòng tiền cũng lan sang nhiều cổ phiếu bất động sản khác. DXS, NLG, HDC tăng hết biên độ, trong khi DIG, PDR, KDH, CII và DXG ghi nhận mức tăng đáng kể.

Nhóm chứng khoán giao dịch tích cực với SSI, HCM, VIX, VCI, VND và MBS tăng giá. Nhóm ngân hàng cũng hỗ trợ thị trường khi nhiều mã lớn như VCB, BID, TCB, MBB, ACB và LPB tăng điểm.

Theo thống kê của HOSE, chỉ số ngành bất động sản tăng 6,30%, trong khi nhóm năng lượng giảm 1,84%. Diễn biến này cho thấy sự phân hóa vẫn hiện hữu, dù xu hướng chung của phiên nghiêng mạnh về phía tăng giá.

Trong nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay, rất nhiều cổ phiếu tăng mạnh. Ảnh: VnEconomy

Khối ngoại trở lại mua ròng sau 20 phiên liên tiếp bán ra

Một điểm đáng chú ý khác là sự thay đổi trong hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài.

Sau 20 phiên bán ròng liên tiếp, khối ngoại quay lại mua ròng khoảng 160 tỷ đồng trên toàn thị trường trong ngày 21/10. Riêng tại HOSE, giá trị mua ròng đạt gần 190 tỷ đồng.

TCB đứng đầu danh sách được mua ròng với gần 290 tỷ đồng, tiếp đến là MSN với khoảng 145 tỷ đồng và VIC hơn 89 tỷ đồng. Một số cổ phiếu ngân hàng khác như VIB, SHB và TPB cũng ghi nhận lực mua từ nhà đầu tư nước ngoài.

Ở chiều ngược lại, FPT bị bán ròng hơn 173 tỷ đồng, VCB khoảng 106 tỷ đồng và ACB khoảng 103 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại vẫn bán ròng hơn 31 tỷ đồng.

Dù giá trị mua ròng chưa lớn so với quy mô bán ra trong những tuần trước, việc dòng vốn ngoại đảo chiều trong phiên thị trường tăng mạnh được xem là diễn biến đáng chú ý.

Thị trường mất hơn 95 điểm sau gần một tháng điều chỉnh

Phiên tăng gần 47 điểm ngày 21/10 diễn ra sau giai đoạn thị trường chịu sức ép điều chỉnh từ cuối tháng 9.

Ngày 25/9, VN-Index đóng cửa tại 1.785,11 điểm. Đến cuối tháng, chỉ số giảm xuống 1.768,62 điểm và tiếp tục mất điểm trong những phiên đầu tháng 10. Sau nhịp phục hồi ngắn vào ngày 5-6/10, thị trường trở lại xu hướng giảm, với áp lực bán xuất hiện ở nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Đặc biệt, trong tuần 12-16/10, VN-Index liên tục dao động quanh vùng 1.700 điểm. Chỉ số giảm 14,11 điểm ngày 12/10 và giảm thêm 14,55 điểm ngày 14/10. Dù hồi phục trong phiên cuối tuần, VN-Index chỉ đạt 1.705,91 điểm vào ngày 16/10.

Thanh khoản cũng suy yếu. Khối lượng giao dịch bình quân trên HOSE trong tuần 12-16/10 đạt khoảng 583,6 triệu cổ phiếu mỗi phiên, giảm 16,5% so với tuần trước. Cùng với áp lực bán ròng kéo dài của khối ngoại, diễn biến này phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư.

Bước sang tuần giao dịch mới, thị trường tiếp tục gặp khó. Ngày 19/10, VN-Index giảm 16,07 điểm xuống còn 1.689,84 điểm, đánh mất mốc 1.700 điểm. Sang ngày 20/10, chỉ số có thời điểm lùi về 1.677,19 điểm trước khi phục hồi, đóng cửa tăng nhẹ 2,13 điểm lên 1.691,97 điểm.

Như vậy, đà tăng mạnh ngày 21/10 không xuất hiện sau một giai đoạn tăng nóng, mà là sự phục hồi sau nhiều phiên suy yếu, khi dòng tiền đứng ngoài thị trường bắt đầu quay lại và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn lấy lại vai trò dẫn dắt.

Diễn biến VN-Index từ 25/9 đến 21/10/2026

Đơn vị: Điểm | Rê chuột hoặc chạm vào các điểm dữ liệu để xem giá trị cụ thể

1.800 1.760 1.720 1.680 1.660 25/9 5/10 12/10 16/10 19/10 21/10 25/09/2026: 1.785,11 điểm 25/09/2026 1.785,11 30/09/2026: 1.768,62 điểm 30/09/2026 1.768,62 05/10/2026: 1.753,20 điểm 05/10/2026 1.753,20 08/10/2026: 1.738,97 điểm 08/10/2026 1.738,97 12/10/2026: 1.720,98 điểm 12/10/2026 1.720,98 14/10/2026: 1.704,87 điểm 14/10/2026 1.704,87 16/10/2026: 1.705,91 điểm 16/10/2026 1.705,91 19/10/2026: 1.689,84 điểm 19/10/2026 1.689,84 20/10/2026: 1.691,97 điểm 20/10/2026 1.691,97 21/10/2026: 1.738,67 điểm 21/10/2026 1.738,67

VN-Index giảm 95,27 điểm từ ngày 25/9 đến 19/10, trước khi phục hồi mạnh trong phiên 21/10, tăng 46,70 điểm lên 1.738,67 điểm.

Nguồn: Dữ liệu lịch sử VN-Index. Biểu đồ thể hiện các phiên giao dịch tiêu biểu được lựa chọn, không phải toàn bộ phiên trong giai đoạn. Trên điện thoại, vuốt ngang để xem hết biểu đồ và chạm vào điểm dữ liệu.

Dòng tiền trở lại, đà phục hồi liệu có bền vững?

Phiên tăng gần 47 điểm ngày 21/10 đã giúp VN-Index lấy lại phần lớn số điểm đánh mất trong những phiên giao dịch gần đây. Trước đó, chỉ số giảm từ 1.785,11 điểm ngày 25/9 xuống 1.689,84 điểm ngày 19/10, tương đương mức giảm 95,27 điểm. Sau phiên phục hồi mạnh, VN-Index đóng cửa tại 1.738,67 điểm, vẫn thấp hơn 46,44 điểm so với ngày 25/9.

Điểm tích cực của phiên 21/10 là thanh khoản cải thiện rõ rệt, với giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 20.290 tỷ đồng, tăng khoảng 53% so với phiên trước. Khối ngoại cũng trở lại mua ròng sau 20 phiên liên tiếp bán ra, góp phần cải thiện tâm lý trên thị trường.

Tuy nhiên, đà tăng của chỉ số vẫn phụ thuộc đáng kể vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Riêng nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đóng góp gần 34 điểm trong tổng mức tăng 46,7 điểm của VN-Index. Điều này cho thấy, dù sắc xanh lan rộng, mức độ đóng góp giữa các nhóm cổ phiếu vẫn có sự chênh lệch lớn.

Sau nhiều phiên giao dịch thận trọng, diễn biến ngày 21/10 cho thấy dòng tiền đã quay trở lại thị trường. Trong những phiên tiếp theo, khả năng duy trì thanh khoản, sự tham gia của nhóm ngân hàng, chứng khoán và diễn biến giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài sẽ là những yếu tố cần theo dõi để đánh giá sức bền của nhịp phục hồi.