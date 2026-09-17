Chốt phiên 17/9: VN-Index vượt 1.820 điểm, cổ phiếu chứng khoán hút mạnh dòng tiền

Thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc phiên 17-9 trong trạng thái tích cực.

VN30 gần như phủ xanh

Thị trường chứng khoán ngày 17/9 trải qua một phiên biến động khá tích cực. VN-Index có thời điểm lùi xuống vùng 1.801 điểm đầu phiên nhưng nhanh chóng đảo chiều khi lực cầu gia tăng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong phiên, chỉ số có lúc vượt 1.830 điểm trước khi thu hẹp một phần mức tăng vào cuối ngày.

Đóng cửa, VN-Index đạt 1.822,77 điểm, tăng 12,66 điểm, tương đương 0,70%.

VN30-Index tăng mạnh hơn, thêm 1,06% lên 1.975,01 điểm. Đáng chú ý, 27/30 mã trong rổ VN30 tăng giá, chỉ GAS giảm, trong khi VIC và TCX đứng tại tham chiếu.

Trên các thị trường còn lại, HNX-Index tăng 0,68 điểm lên 273,90 điểm; UPCoM-Index tăng 0,18 điểm, đạt 126,16 điểm.

Độ rộng trên HoSE nghiêng về bên mua với khoảng 200 mã tăng, trong khi 114 mã giảm và 63 mã đứng giá.

Thanh khoản cũng cải thiện rõ rệt. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt gần 18.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch trên ba sàn đạt hơn 19.200 tỷ đồng.

Chỉ số chứng khoán chốt phiên 17/9/2026

Cập nhật: Chốt phiên ngày 17/9/2026

Cổ phiếu chứng khoán dẫn nhịp

Điểm nổi bật nhất của phiên 17/9 nằm ở nhóm tài chính.

Cổ phiếu chứng khoán đồng loạt đi lên, nhiều mã tăng trên 2%. VCI tăng 3,90%, SSI tăng 2,92%, VCK tăng 2,68%, SHS tăng 2,14%, VND tăng 2,07%, VIX tăng 1,58%.

Không chỉ tăng giá, nhóm này còn thu hút lượng giao dịch lớn. SSI khớp gần 41 triệu cổ phiếu, VIX khoảng 39 triệu cổ phiếu, nằm trong nhóm có thanh khoản cao trên thị trường.

Nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. SSB tăng 4,92%, VPB tăng 2,17%, HDB tăng 1,85%, CTG tăng 1,78%, MBB tăng 1,23%. VCB, BID, LPB, ACB và STB cũng kết phiên trong sắc xanh.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng nằm trong nhóm đóng góp tích cực nhất cho VN-Index, giúp thị trường duy trì đà tăng dù một số cổ phiếu trụ thu hẹp mức tăng về cuối phiên.

Dòng tiền đồng thời lan sang một số nhóm ngành khác. MWG tăng 2,24%, HPG tăng 1,19%, VNM tăng 1,01%.

Ở nhóm bất động sản, DXG tăng 2,37%, NVL tăng 2,04%, KDH tăng 1,96%, VHM tăng 0,42%; VIC đóng cửa tại tham chiếu.

Ngược lại, nhóm dầu khí giao dịch kém tích cực hơn. GAS giảm gần 0,9%; một số mã như PLX, PVD, PVT cũng chịu áp lực trong phiên.

Chứng khoán Việt Nam khép phiên 17/9 trong sắc xanh khi VN-Index tăng gần 13 điểm, vượt 1.820 điểm.

Khối ngoại trở lại bán ròng

Trái với diễn biến tích cực của chỉ số, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trở lại trạng thái bán ròng sau ba phiên mua ròng liên tiếp.

Tính trên ba sàn, khối ngoại bán ròng hơn 380 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, VIC và VIX.

Ở chiều mua, HDB, MBB, FPT và BSR nằm trong nhóm được nhà đầu tư nước ngoài giải ngân đáng kể.

Phiên 17/9 ghi nhận sự cải thiện đồng thời ở điểm số, độ rộng và thanh khoản. Đáng chú ý, VN30 tăng mạnh hơn VN-Index với 27/30 mã đi lên, trong khi ngân hàng và chứng khoán trở thành hai nhóm đóng vai trò nổi bật trong nhịp hồi phục của thị trường.