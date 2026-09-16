Chốt phiên 16/9: VN-Index giằng co quanh 1.810 điểm, SSB đảo chiều từ sàn lên trần

Đồ thị diễn biến VN-Index phiên giao dịch ngày 16/9/2026. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/9, VN-Index giảm 1,04 điểm, tương đương 0,06%, xuống 1.810,11 điểm. HNX-Index giảm 0,91 điểm, tương đương 0,33%, còn 273,22 điểm; trong khi UPCoM-Index tăng 0,51 điểm lên 125,98 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm với 360 mã mất giá và 301 mã tăng. Riêng rổ VN30 có 11 mã tăng, 16 mã giảm và 3 mã đứng giá tham chiếu.

Thanh khoản giảm, cổ phiếu vừa và nhỏ chịu áp lực

Sau khi tăng nhẹ trong phiên sáng, VN-Index chịu sức ép lớn hơn khi bước sang phiên chiều. Chỉ số có thời điểm lùi sâu hơn trước khi lực cầu xuất hiện cuối phiên, giúp thu hẹp đáng kể mức giảm.

Thanh khoản tiếp tục là điểm cần lưu ý. Khối lượng khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 446 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 11.900 tỷ đồng. Trên HNX, hơn 31 triệu cổ phiếu được giao dịch, giá trị khoảng 593 tỷ đồng. Cả hai đều cho thấy dòng tiền thận trọng hơn so với phiên trước.

Áp lực bán thể hiện rõ hơn ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Cuối phiên, riêng HoSE có 103 cổ phiếu giảm trên 1%, phần lớn thuộc nhóm này. Một số mã giảm đáng kể gồm DGW mất 3,46%, VCI giảm 2,78%, VIX giảm 1,94%, CII giảm 1,93% và DXG giảm 1,86%.

Trong nhóm vốn hóa lớn, VCB, GAS, VHM và BID là những cổ phiếu tạo sức ép đáng kể nhất lên VN-Index, tổng cộng lấy đi hơn 3,5 điểm của chỉ số. GAS giảm 2,19%, VCB giảm 1,17%, VHM giảm 0,56%.

Ở chiều ngược lại, nhóm công nghệ thông tin giữ được sắc xanh khá tốt. FPT tăng 1,51%, ELC tăng 1,12%, ITD tăng 2,24%. Các cổ phiếu ngân hàng cũng phân hóa mạnh với ACB tăng 2,26%, MBB tăng 1,5%, CTG tăng gần 1% và TCB tăng 0,8%, trong khi BID, VCB và LPB giảm.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Chốt phiên 16/9/2026

1.810,11 ▼ 1,04 điểm · -0,06%

VN-Index Dao động trong phiên

Thấp nhất

1.805,20 Tham chiếu

1.811,15 Cao nhất

1.816,26

Đóng cửa

1.810,11

Mở cửa

1.812,96

VN-Index 1.810,11

-0,06%

VN30 1.954,29

+0,16%

HNX-Index 273,22

-0,33%

UPCoM-Index 125,98

+0,41%

Thanh khoản HOSE 14.845 tỷ đồng

Khối lượng HOSE 592,8 triệu CP

VN30 +3,15 điểm

Dữ liệu chốt phiên 16/9/2026

SSB gây chú ý với cú đảo chiều từ sàn lên trần

Tâm điểm của phiên thuộc về SSB. Cổ phiếu này có thời điểm chịu áp lực chốt lời mạnh, giảm xuống giá sàn 19.450 đồng/cổ phiếu, nhưng sau đó lực cầu tăng nhanh và hấp thụ lượng bán.

Đến cuối phiên, SSB đảo chiều hoàn toàn, đóng cửa tại giá trần 22.350 đồng/cổ phiếu, với hơn 6,2 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. Diễn biến này đưa SSB vào nhóm cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index, cùng GVR, DMX và ACB.

Một điểm tích cực khác là dòng vốn ngoại tiếp tục duy trì trạng thái mua ròng. Trên HoSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 243,5 tỷ đồng. SBT dẫn đầu danh sách mua ròng với khoảng 230,9 tỷ đồng, tiếp đến là FPT hơn 119 tỷ đồng, BSR hơn 112 tỷ đồng và MBB khoảng 96 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 2,9 tỷ đồng.

Như vậy, sau nhịp phục hồi mạnh ngày 15/9, thị trường chưa hình thành thêm một phiên tăng nối tiếp. VN-Index vẫn giữ được vùng 1.810 điểm, nhưng thanh khoản giảm và độ rộng nghiêng về phía cổ phiếu giảm cho thấy dòng tiền chưa thực sự mạnh. Phiên 16/9 nổi bật hơn bởi sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu và dòng tiền tập trung vào một số mã riêng lẻ.