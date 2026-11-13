Chốt phiên 13/11: VN-Index giằng co, cổ phiếu trên HNX chịu áp lực bán

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch ngày 13/11 với diễn biến trái chiều giữa các sàn. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Phiên giao dịch cuối tuần 13/11 kết thúc trong trạng thái giằng co. VN-Index đóng cửa ở mức 1.734,93 điểm, tăng 0,18 điểm, tương đương 0,01% so với phiên trước. Biên độ tăng không đáng kể cho thấy thị trường vẫn thiếu động lực để hình thành một nhịp tăng rõ rệt.

Ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN30-Index tăng 5,48 điểm, tương đương 0,30%, lên 1.844,91 điểm. Chỉ số VN100 tăng 0,26%, đạt 1.771,65 điểm, trong khi VNX50 tăng 0,32%, lên 3.098,70 điểm.

Diễn biến này cho thấy nhóm cổ phiếu quy mô lớn có mức tăng tích cực hơn chỉ số chung, nhưng chưa đủ tạo ra sự bứt phá của VN-Index.

Trên sàn Hà Nội, áp lực điều chỉnh rõ nét hơn khi HNX-Index giảm 1,64 điểm, tương đương 0,64%, xuống 254,98 điểm. HNX30-Index cũng giảm 3,74 điểm, tương đương 0,85%, còn 433,93 điểm.

Trái với diễn biến trên thị trường niêm yết, UPCoM-Index tăng 0,14 điểm, tương đương 0,12%, đóng cửa tại 121,39 điểm.

TIG giảm sàn, giao dịch hơn 34 triệu cổ phiếu

Một trong những diễn biến đáng chú ý trên HNX là cổ phiếu TIG giảm hết biên độ 10%, đóng cửa tại 2.700 đồng/cổ phiếu.

Theo dữ liệu giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, khối lượng khớp lệnh TIG đạt hơn 34,63 triệu cổ phiếu, cao nhất trên sàn. Quy mô giao dịch lớn trong một phiên giảm sàn cho thấy áp lực bán tập trung mạnh tại mã này.

Hai cổ phiếu đứng tiếp theo về khối lượng khớp lệnh là SHS với hơn 14,55 triệu đơn vị và CEO với hơn 7,9 triệu đơn vị. Giá khớp lệnh cuối phiên của SHS và CEO lần lượt ở mức 13.200 đồng và 12.000 đồng/cổ phiếu.

Ở nhóm giảm sâu, SDG mất 9,86%, xuống 6.400 đồng, còn PBP giảm 9,62%, xuống 9.400 đồng/cổ phiếu.

Chiều ngược lại, một số mã vẫn ghi nhận mức tăng đáng kể. DC2 tăng 10%, lên 5.500 đồng/cổ phiếu; DAE tăng 9,92%, đạt 13.300 đồng; TV3 tăng 9,63%, lên 14.800 đồng.

Tuy nhiên, diễn biến tích cực tại một số cổ phiếu riêng lẻ chưa đủ bù đắp áp lực giảm đối với chỉ số chung của sàn Hà Nội.

Trên UPCoM, HNG dẫn đầu về khối lượng giao dịch với hơn 3,07 triệu cổ phiếu, tiếp đến là ACM với hơn 2,15 triệu cổ phiếu và DVN với hơn 1,43 triệu cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán Việt Nam

VN-Index: Một tuần giao dịch nhiều biến động

Điểm đóng cửa 5 phiên, từ ngày 9 đến 13/11/2026

1.734,93 ▲ 0,55% trong tuần

1.760 1.740 1.720 1.700 09/11: 1.714,32 điểm 1.714,32 10/11: 1.743,07 điểm 1.743,07 11/11: 1.746,90 điểm 1.746,90 12/11: 1.734,75 điểm 1.734,75 13/11: 1.734,93 điểm 1.734,93

09/11 10/11 11/11 12/11 13/11

Các chỉ số chốt phiên 13/11

VN-Index 1.734,93 ▲ +0,01%

VN30 1.844,91 ▲ +0,30%

HNX-Index 254,98 ▼ -0,64%

UPCoM-Index 121,39 ▲ +0,12%

Số liệu: Điểm đóng cửa các phiên giao dịch từ 09/11 đến 13/11/2026. Đồ thị sử dụng thang điểm 1.700-1.760; không biểu diễn biến động trong phiên.

VN-Index giữ mốc 1.730 điểm trước tuần giao dịch mới

Khép lại tuần từ ngày 9 đến 13/11, VN-Index đạt 1.734,93 điểm, tăng 9,57 điểm, tương đương khoảng 0,55% so với mức đóng cửa cuối tuần trước.

Dù duy trì được mức tăng trong tuần, phiên giao dịch cuối cùng cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm cổ phiếu. Trong khi VN30 giữ được sắc xanh, HNX30 giảm gần 0,9%.

Đây là dấu hiệu cho thấy biến động của chỉ số đại diện chưa phản ánh đầy đủ tình hình giao dịch ở từng nhóm cổ phiếu. Nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu vốn hóa lớn có thể ghi nhận kết quả khác biệt đáng kể so với các danh mục tập trung vào cổ phiếu vừa và nhỏ.

Bước sang tuần giao dịch tiếp theo, vùng 1.730 điểm tiếp tục là mốc đáng chú ý đối với VN-Index. Khả năng duy trì mức điểm này, cùng sự cải thiện của thanh khoản và độ rộng thị trường, sẽ giúp đánh giá rõ hơn sức mạnh của dòng tiền.

Sau một tuần tăng nhẹ, thị trường vẫn cần thêm những phiên giao dịch có sự đồng thuận giữa các nhóm cổ phiếu để củng cố đà phục hồi.