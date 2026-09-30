Chốt ngày toàn bộ cổ phiếu dừng giao dịch trên HNX, chuyển sang niêm yết trên HoSE ngày 28/12/2026

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Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trân trọng thông báo các mốc thời gian thực hiện việc chuyển cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

Việc chuyển đổi này thực hiện theo Phương án sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết theo Thông tư số 139/2025/TT-BTC ngày 30/12/2025 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/07/2021 của Bộ Tài chính quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 69/2023/TT-BTC ngày 15/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, ngày giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX là ngày 23/12/2026.

Tạm ngừng giao dịch trong 02 ngày 24/12/2026 và 25/12/2026 đối với các cổ phiếu niêm yết tại HNX thuộc phạm vi chuyển giao. Giao dịch chứng khoán tại HOSE và giao dịch chứng khoán tại các thị trường khác do HNX tổ chức vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE đối với cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX vào HOSE là ngày 28/12/2026. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết được tổ chức giao dịch tại HOSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thông báo để các doanh nghiệp niêm yết, thành viên thị trường và nhà đầu tư nắm được thông tin, chủ động chuẩn bị và phối hợp triển khai với các Sở Giao dịch Chứng khoán.