Chốt ngày người dùng có thể tải GTA VI

Người chơi có thể tải trước GTA VI từ 0h ngày 10/11. Ảnh: T3.

Rockstar Games vừa công bố thời điểm tải trước và dung lượng lưu trữ cần thiết cho Grand Theft Auto VI (GTA VI). Theo thông báo ngày 3/11, người chơi có thể bắt đầu tải phiên bản kỹ thuật số từ ngày 10/11, trong khi trò chơi dự kiến phát hành chính thức vào ngày 19/11 trên PlayStation 5 và Xbox Series X/S.

Đáng chú ý, dung lượng tải trước của GTA VI lên tới 212 GB, trở thành một trong những trò chơi có yêu cầu lưu trữ lớn trên các hệ máy console hiện nay.

Cụ thể, người chơi trên PS5 có thể bắt đầu tải trước GTA VI từ 0h ngày 10/11. Trong khi đó, phiên bản Xbox Series X/S sẽ mở tải đồng loạt trên toàn cầu từ 7h sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam. Đối với những người mua phiên bản hộp vật lý kèm mã tải game, thời gian bắt đầu tải sẽ muộn hơn 2 ngày, tức từ 12/11.

Rockstar xác nhận dung lượng cần thiết có thể thay đổi tùy thiết bị. "Tệp tải trước sẽ yêu cầu tối đa 212 GB dung lượng trống, tùy thuộc vào thiết bị của bạn. Vì vậy, hãy bảo đảm có đủ không gian để bắt đầu tải game sớm nhất có thể", hãng thông báo.

GTA VI có dung lượng tải về lên tới 212GB. Ảnh: Rockstar.

Con số này có thể buộc nhiều người chơi phải giải phóng bộ nhớ trên máy chơi game trước khi cài đặt. Với các thiết bị có ổ lưu trữ 1 TB, riêng GTA VI có thể chiếm hơn 1/5 tổng dung lượng, chưa kể không gian dành cho hệ điều hành và những trò chơi khác.

Quy mô của GTA VI phần nào lý giải dung lượng lưu trữ lớn của trò chơi. Bản đồ trong game được cho là rộng hơn tổng bản đồ của nhiều tựa game khác do Rockstar Games phát triển cộng lại. Bên cạnh đó, trò chơi còn có số lượng nhân vật (NPC) cực lớn, cùng hệ thống hoạt động và hội thoại phong phú.

Ngoài thông tin tải trước, Rockstar còn công bố kế hoạch phát hành một số nội dung dành cho người hâm mộ. Vào ngày 19/11, hãng sẽ cung cấp miễn phí poster GTA VI và bản đồ Leonida dưới dạng tệp kỹ thuật số để người chơi tải về.

Phiên bản poster vật lý 2 mặt dự kiến xuất hiện trên Rockstar Store sau khi trò chơi ra mắt. Sản phẩm có giá 0,99 USD nếu mua riêng hoặc được tặng kèm khi khách hàng mua bất kỳ sản phẩm nào trên cửa hàng trực tuyến của hãng.

GTA VI hiện vẫn giữ lịch phát hành ngày 19/11 trên PS5 và Xbox Series X/S. Việc mở tải trước từ ngày 10/11 giúp người chơi có thêm thời gian chuẩn bị, đặc biệt với yêu cầu dung lượng lên tới 212 GB.