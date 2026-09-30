Chốt ngày chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết từ HNX sang HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa thông báo các mốc thời gian thực hiện chuyển cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), theo phương án sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu.

Theo kế hoạch, ngày 23/12/2026 sẽ là ngày giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX. Sau phiên giao dịch này, các cổ phiếu niêm yết tại HNX thuộc phạm vi chuyển giao sẽ tạm ngừng giao dịch trong hai ngày 24 và 25/12/2026.

Toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX sẽ giao dịch phiên cuối ngày 23/12, tạm ngừng hai ngày trước khi chuyển sang HOSE từ 28/12/2026 (Ảnh: Hữu Thắng).

Trong thời gian tạm ngừng giao dịch đối với nhóm cổ phiếu chuyển giao, hoạt động giao dịch chứng khoán tại HOSE và các thị trường khác do HNX tổ chức vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành.

Đến ngày 28/12/2026, các cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX sẽ có phiên giao dịch đầu tiên tại HOSE. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết được tổ chức giao dịch tại HOSE.

Việc chuyển giao được thực hiện theo phương án sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết quy định tại Thông tư 139/2025/TT-BTC ngày 30/12/2025 của Bộ Tài chính.

Đây là văn bản sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 về lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Thông tư 57/2021/TT-BTC trước đó đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 69/2023/TT-BTC ngày 15/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo phương án phân định lại chức năng giữa hai sở giao dịch, HOSE sẽ tổ chức giao dịch đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm. Trong khi đó, HNX tập trung tổ chức các thị trường gồm trái phiếu, chứng khoán phái sinh và UPCoM.

UPCoM là thị trường giao dịch cổ phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết. Bên cạnh các thị trường trên, HNX còn được định hướng triển khai thị trường tín chỉ carbon, xây dựng thị trường giao dịch vốn dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm tài chính mới.

Theo thông báo của VNX, các doanh nghiệp niêm yết, thành viên thị trường và nhà đầu tư cần nắm thông tin, chủ động chuẩn bị và phối hợp với các sở giao dịch chứng khoán trong quá trình triển khai việc chuyển giao.