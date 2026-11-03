Chốt lương tối thiểu vùng tăng 310 ngàn đến 390 ngàn đồng từ đầu năm 2027

Công nhân phấn khởi làm việc trước thông tin tăng lương từ ngày 1-1-2027. Ảnh: N.Hòa

Theo quy định mới, mức lương tối thiểu tại 4 vùng được điều chỉnh tăng so với hiện hành. Cụ thể, vùng I tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng, cao nhất trong 4 vùng. Vùng II tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng; vùng III từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng và vùng IV từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng. Mức tăng tương ứng 310 ngàn đến 390 ngàn đồng/tháng, tùy địa bàn.

Nghị định quy định đối tượng áp dụng gồm NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động; người sử dụng lao động, bao gồm: doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo thỏa thuận; cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nghị định quy định, mức lương tối thiểu tháng là mức thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương cho NLĐ hưởng lương theo tháng. Tương tự, mức lương tối thiểu giờ là mức thấp nhất làm cơ sở thỏa thuận, trả lương cho NLĐ hưởng lương theo giờ. Đối với người hưởng lương theo tuần, ngày, sản phẩm hoặc lương khoán, tiền lương khi quy đổi theo tháng hoặc giờ cũng không được thấp hơn mức lương tối thiểu tương ứng. Việc quy đổi căn cứ vào thời giờ làm việc bình thường và quy định của pháp luật lao động.

Nghị định nêu rõ, người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi NLĐ làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho NLĐ (như chế độ trả lương cho NLĐ làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu và chế độ trả lương cho NLĐ làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường) so với quy định tại nghị định này, thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.