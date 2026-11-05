Chốt lịch xét xử đại gia Lê Thanh Thản, phiên tòa kéo dài 13 ngày

Ngày 18/11 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950), Tổng giám đốc Công ty Bemes về tội “Lừa dối khách hàng”.

Đại gia Lê Thanh Thản tại phiên tòa năm 2023. Ảnh: Hoàng Huy

Cùng vụ án, có 5 cựu cán bộ ở Hà Nội bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo này gồm Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Duy Uyển, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Bùi Văn Bằng, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông; Vương Đăng Quân, cựu Phó chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 13 ngày kể cả ngày nghỉ. HĐXX gồm 3 người do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa. Có 2 kiểm sát viên giữ quyền thực hành công tố và kiểm sát xét xử vụ án là ông Nguyễn Thanh Lâm và bà Bùi Thị Vân.

Theo cáo trạng, Dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được UBND tỉnh Hà Tây (nay là UBND TP Hà Nội) quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 (tại Quyết định 1610/QĐ-UBND ngày 13/6/2008).

Sau khi Hà Tây sáp nhập về Hà Nội, UBND TP Hà Nội không quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 dự án. Công ty Bemes được UBND TP Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án CT6 Kiến Hưng theo quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 tại Quyết định 1610/QĐ-UBND.

Nhưng từ tháng 10/2010, bị can Lê Thanh Thản là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty Bemes đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng. Dự án vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được UBND tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội) phê duyệt.

Từ tháng 3/2011, ông Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...”.

Từ đó, ông Thản bán các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng được xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt. Nhiều khách hàng tin tưởng đã mua các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng.

Đến tháng 11/2012 công trình hoàn thành và từ tháng 1/2013 bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống.

Cáo trạng xác định, ông Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể, đối với khối nhà cao tầng, ông Thản tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Đối với nhà thấp tầng, tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ. Kết quả điều tra xác định, bị can Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

Ông Thản đã thu lợi bất chính tổng số tiền là 531 tỷ đồng, đây cũng chính là thiệt hại của 519 khách hàng.