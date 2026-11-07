Chốt lịch thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT diễn ra trong hai ngày 30 và 31/12/2026. (Ảnh minh họa)

Theo hướng dẫn tại Công văn số 7859/BGDĐT-QLCL vừa ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2026-2027 trong hai ngày 30 và 31/12/2026, với 14 môn thi.

Theo lịch thi, ngày 30/12, thí sinh làm bài thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn. Riêng thí sinh dự thi môn Tin học thực hiện bài thi lập trình trên máy vi tính.

Ngày 31/12, các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học tiếp tục tổ chức thi viết; môn Tin học thi lập trình trên máy vi tính. Thí sinh dự thi sáu môn Ngoại ngữ thực hiện bài thi nói.

Nội dung thi được xây dựng theo Chương trình giáo dục phổ thông và Chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên trong trường THPT chuyên. Đối với các môn Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn, nội dung thi còn căn cứ hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT tại Công văn số 4171/BGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2022.

Về công tác chuẩn bị, trước ngày 30/11, các hội đồng coi thi phải gửi bản đăng ký số lượng thí sinh dự thi và dữ liệu theo hướng dẫn về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Cục Quản lý chất lượng. Ngày 1/12, các hội đồng gửi danh sách thí sinh đăng ký dự thi kèm dữ liệu từ phần mềm quản lý thi.

Ngày 29/12, các hội đồng coi thi tập trung thí sinh để phổ biến Quy chế thi, niêm yết danh sách thí sinh tại từng phòng thi cùng các quy định liên quan. Thí sinh dự thi các môn Ngoại ngữ được thi thử bài thi nói trong ngày này; việc thi thử phải hoàn thành trước 16 giờ.

Đối với môn Tin học, máy vi tính phục vụ kỳ thi phải được cô lập hoàn toàn và chỉ cài đặt phần mềm theo quy định. Các cổng USB không sử dụng phải được niêm phong. Thí sinh không được mang vào phòng thi thiết bị lưu trữ dữ liệu, thiết bị thu phát sóng hoặc thiết bị có cài đặt, chạy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo, mô hình ngôn ngữ, kể cả khi chạy ngoại tuyến.

Trong buổi thi nói, mỗi hội đồng coi thi bố trí phòng thi riêng cho từng môn Ngoại ngữ có thí sinh dự thi. Mỗi thí sinh được bố trí một máy vi tính làm bài và một máy dự phòng. Khi hệ thống bắt đầu ghi âm, thí sinh phải đọc mã số đề thi và nội dung câu hỏi trước khi trả lời bằng ngôn ngữ dự thi; không được đọc họ tên, số báo danh hoặc đề cập thông tin cá nhân trong phần trả lời.