Chốt lịch thi đấu bóng chuyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Môn bóng chuyền Đại hội thể thao toàn quốc 2026 có sự góp mặt của 16 đội. Ảnh: VFV

Theo kế hoạch mới nhất, môn bóng chuyền trong nhà tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được tổ chức từ ngày 27-11 đến 11-12. Trong đó, ngày 27-11 dành cho cuộc họp kỹ thuật giữa Ban tổ chức và các đoàn tham dự, trước khi các trận đấu chính thức khởi tranh từ ngày 28-11.

So với kế hoạch ban đầu, thời gian bắt đầu môn bóng chuyền được điều chỉnh lùi hai ngày, từ 25-11 sang 27-11, trong khi ngày kết thúc vẫn giữ nguyên. Việc thay đổi nhằm phù hợp với chương trình tổ chức Đại hội của đơn vị đăng cai là Thành phố Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, địa điểm thi đấu cũng được thống nhất lại. Thay vì tổ chức tại hai nhà thi đấu Rạch Miễu và Phú Thọ như phương án dự kiến trước đó, toàn bộ các trận đấu nam, nữ sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Rạch Miễu. Việc tập trung địa điểm giúp các đoàn thuận lợi hơn trong công tác di chuyển, bố trí lực lượng và chuẩn bị chuyên môn.

Lịch thi đấu được chốt cũng tạo điều kiện để các đội xây dựng kế hoạch tập luyện, hồi phục thể lực và hoàn thiện đội hình. Đây là yếu tố đáng lưu ý với những vận động viên vừa tham gia các giải đấu trong hệ thống quốc gia, bởi việc phân phối sức lực và duy trì phong độ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh thành tích tại Đại hội.

Theo danh sách dự kiến, bóng chuyền trong nhà có 16 đội tham dự, chia đều ở hai nội dung nam và nữ. Nội dung nam gồm: Hà Nội, Quân đội, Công an Nhân dân, Ninh Bình, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ở nội dung nữ, tám đội góp mặt là Hà Nội, Quân đội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Tây Ninh, Hưng Yên và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều lệ, mỗi đội được đăng ký tối thiểu 10 và tối đa 14 vận động viên.

Tâm điểm của cuộc đua huy chương là hai đội tuyển nam và nữ Quân đội, những nhà vô địch ở kỳ Đại hội năm 2022 tổ chức tại Quảng Ninh. Khi đó, đội nữ Quân đội giành huy chương vàng, trước khi đội nam đánh bại Khánh Hòa với tỷ số 3-1 trong trận chung kết, giúp đơn vị hoàn tất cú đúp danh hiệu.

Bước vào Đại hội năm nay, nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch đặt ra thách thức không nhỏ cho cả hai đội. Các đối thủ như Hà Nội, Ninh Bình, Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh đều có cơ hội cạnh tranh, hứa hẹn tạo nên những cuộc so tài quyết liệt. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào sự chuẩn bị, phong độ và khả năng duy trì sự ổn định của từng đội qua các vòng đấu.

Theo điều lệ, thành tích tại vòng bảng được xác định trước hết dựa trên số trận thắng. Trong trường hợp có từ hai đội trở lên bằng nhau về số trận thắng, tổng điểm sẽ được sử dụng để phân định thứ hạng. Nếu vẫn chưa thể xác định vị trí, Ban tổ chức lần lượt xét tỷ lệ hiệp thắng trên hiệp thua, tỷ lệ điểm thắng trên điểm thua và kết quả đối đầu theo quy định.

Với cách tính này, mỗi trận đấu, thậm chí từng hiệp và từng điểm số, đều có thể ảnh hưởng đến thứ hạng chung cuộc. Các đội không chỉ cần hướng tới chiến thắng mà còn phải duy trì sự tập trung, hạn chế những thời điểm mất điểm đáng tiếc để tạo lợi thế trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

Môn bóng chuyền trong nhà diễn ra ở giai đoạn cuối Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, sự kiện thể thao lớn nhất cả nước trong năm 2026. Theo kế hoạch, Đại hội tổ chức từ ngày 14-11 đến 12-12, với 48 môn thể thao và 973 nội dung thi đấu. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đăng cai chính, cùng các địa điểm phối hợp tại Đồng Nai và Đồng Tháp.

Với lịch tranh tài kéo dài đến ngày 11-12, môn bóng chuyền sẽ khép lại ngay trước lễ bế mạc Đại hội. Đây cũng là chặng đua quan trọng để các đơn vị hoàn thành mục tiêu thành tích, đồng thời khẳng định chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện và phát triển lực lượng của bóng chuyền các địa phương, ngành trên cả nước.