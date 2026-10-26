Chốt lịch thi đấu Asian Cup 2027: Tuyển Việt Nam đá giờ đẹp, sẵn sàng chinh phục thử thách

Tại VCK Asian Cup 2027 diễn ra ở Ả Rập Xê út từ ngày 7/1 đến ngày 5/2/2027, đội tuyển Việt Nam nằm tại bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Theo lịch thi đấu được AFC công bố, "Những chiến binh sao vàng" sẽ bắt đầu chiến dịch bằng cuộc đọ sức với UAE vào lúc 20h30 ngày 11/1/2027 tại thủ đô Riyadh. Đây là trận mở màn có ý nghĩa then chốt đối với cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp của đội tuyển.

Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu ở các khung giờ đẹp tại VCK Asian Cup 2027. Ảnh: VFF

Thử thách lớn nhất sẽ đến ở lượt trận thứ hai vào lúc 17h30 ngày 15/1/2027, khi đoàn quân áo đỏ đối đầu trực diện với ứng cử viên vô địch hàng đầu Hàn Quốc cũng tại Riyadh.

Khép lại vòng bảng, tuyển Việt Nam sẽ di chuyển tới thành phố Jeddah để so tài với Yemen vào lúc 20h30 ngày 20/1/2027. Cuộc đối đầu này được đánh giá mang tính chất quyết định tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

VCK Asian Cup 2027 quy tụ 24 đội tuyển, chia làm 6 bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé bước vào vòng 1/8.

Để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam đã lên kế hoạch tập huấn và thi đấu giao hữu qua hai giai đoạn. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ hội quân trở lại trong đợt tập trung FIFA Days vào tháng 11 để tham dự giải đấu giao hữu cùng 2 đội tuyển khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.

Tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải đấu giao hữu quốc tế vào tháng 11 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình. Ảnh: VFF

Đến đợt tập trung vào tháng 1/2027, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Qatar để làm quen với điều kiện thời tiết Tây Á. Tại đây, thầy trò HLV Kim Sang Sik dự kiến sẽ đá giao hữu với chủ nhà Qatar và cũng là nhà ĐKVĐ Asian Cup vào ngày 5/1/2027, trước khi chính thức di chuyển sang Ả Rập Xê Út tranh tài.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại VCK Asian Cup 2027

(giờ Việt Nam)

20h30, 11/1/2027: Việt Nam - UAE

17h30, 15/1/2027: Việt Nam - Hàn Quốc

20h30, 20/1/2027: Việt Nam - Yemen