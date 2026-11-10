Chốt lịch thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT vào ngày 30 và 31/12

Ngày 30/12, thí sinh thi viết các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn. Riêng môn Tin học, thí sinh thi lập trình trên máy vi tính.

Ngày 31/12, thí sinh tiếp tục thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học; thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học và thực hiện bài thi nói đối với 6 môn Ngoại ngữ.

Nội dung thi thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông và Chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên trong trường THPT chuyên. Riêng các môn Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn, nội dung thi còn căn cứ hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT tại Công văn số 4171/BGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2022.

Về công tác chuẩn bị, trước ngày 30/11, các hội đồng coi thi phải gửi bản đăng ký số lượng thí sinh dự thi và dữ liệu theo hướng dẫn về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Cục Quản lý chất lượng. Trong ngày 1/12, các hội đồng gửi danh sách thí sinh đăng ký dự thi kèm dữ liệu từ phần mềm quản lý thi.

Ngày 29/12, các hội đồng coi thi tập trung thí sinh để phổ biến Quy chế thi; niêm yết tại từng phòng thi danh sách thí sinh, quy định về trách nhiệm của thí sinh và các tài liệu, vật dụng được phép mang vào phòng thi. Cùng ngày, thí sinh dự thi các môn Ngoại ngữ được thi thử bài thi nói, hoàn thành trước 16 giờ.

Đối với môn Tin học, máy vi tính phục vụ kỳ thi phải được cô lập hoàn toàn, chỉ cài đặt các phần mềm theo quy định. Tất cả cổng USB không sử dụng phải được niêm phong trước khi thi. Thí sinh không được mang vào phòng thi thiết bị lưu trữ dữ liệu, thiết bị thu phát sóng hoặc thiết bị có cài đặt, chạy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trợ lý ảo, mô hình ngôn ngữ, kể cả khi hoạt động ngoại tuyến.

Đối với bài thi nói các môn Ngoại ngữ, mỗi hội đồng coi thi bố trí phòng thi riêng cho từng môn có thí sinh dự thi. Mỗi thí sinh được bố trí một máy vi tính làm bài và một máy dự phòng.

Khi hệ thống bắt đầu ghi âm, thí sinh phải đọc mã số đề thi và nội dung câu hỏi trước khi trả lời bằng ngôn ngữ dự thi. Thí sinh không được đọc họ tên, số báo danh hoặc đề cập thông tin cá nhân trong phần trả lời.