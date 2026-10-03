Chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2027: Tết nghỉ 7 ngày, Quốc khánh nghỉ 4 ngày

Chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Quốc khánh: Tết nghỉ 7 ngày, Quốc khánh nghỉ 4 ngày. Ảnh minh họa

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 10065/VPCP-KGVX ngày 02/10/2026, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp lễ, Tết năm 2026 và năm 2027.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10033/TTr-BNV ngày 11/9/2026 và Tờ trình số 10137/TTr-BNV ngày 14/9/2026, Phó Thủ tướng đồng ý phương án nghỉ 7 ngày dịp Tết Âm lịch, 4 ngày dịp Quốc khánh năm 2027 và 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo phương án được phê duyệt, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 trong 7 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027.

Thời gian này tương ứng từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi.

Như vậy, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài trọn một tuần.

Trước đó, phương án này được Bộ Nội vụ trình Chính phủ trên cơ sở sắp xếp ngày nghỉ phù hợp, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức chủ động kế hoạch nghỉ Tết, đồng thời bảo đảm hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Quốc khánh 2027 nghỉ 4 ngày

Dịp Quốc khánh năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 5/9/2027.

Kỳ nghỉ gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Với cách bố trí này, người lao động thuộc khu vực áp dụng lịch nghỉ nêu trên có kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài từ thứ Năm đến hết Chủ nhật.

Ngoài hai kỳ nghỉ lớn của năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 1 ngày vào 24/11/2026 nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo phương án nghỉ tới các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị phải bố trí bộ phận ứng trực, sắp xếp công việc hợp lý để hoạt động được duy trì liên tục, bảo đảm phục vụ người dân trong thời gian nghỉ lễ, Tết.

Các bộ, cơ quan và địa phương đồng thời được yêu cầu xây dựng kế hoạch, biện pháp phù hợp nhằm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ; ổn định giá cả, thị trường và cung - cầu lao động trước, trong và sau các kỳ nghỉ.