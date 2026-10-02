Chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027 trong 7 ngày liên tiếp

Rong chơi ngày xuân. Ảnh minh họa

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 10065/VPCP-KGVX ngày 02/10/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp Lễ, Tết năm 2026 và năm 2027.

Theo phương án được thống nhất, cán bộ, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 (tức 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 (mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi). Kỳ nghỉ gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 2 ngày nghỉ bù do ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm thông báo lịch nghỉ tới các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người lao động theo quy định.

Trong thời gian nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí lực lượng trực, sắp xếp công việc hợp lý để bảo đảm giải quyết công việc liên tục và phục vụ người dân.

Bộ Nội vụ cho biết việc bố trí 2 ngày nghỉ trước Tết nhằm tạo điều kiện cho những người làm việc xa quê có thêm thời gian di chuyển, mua sắm, chuẩn bị và dọn dẹp nhà cửa trước Tết. Cách bố trí này cũng nhằm giảm áp lực giao thông, vận tải tại các đô thị lớn và các đầu mối giao thông.

Phương án nghỉ 7 ngày được đánh giá là bảo đảm thời gian nghỉ ngơi, đoàn tụ gia đình, đồng thời đáp ứng yêu cầu duy trì ổn định hoạt động hành chính, sản xuất, kinh doanh.

Sau kỳ nghỉ, người lao động trở lại làm việc từ ngày 11/2/2027.

Các bộ, cơ quan, địa phương được yêu cầu có kế hoạch phù hợp nhằm bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường và thị trường lao động trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết.