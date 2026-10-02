Chốt lịch nghỉ năm 2027: Tết Nguyên đán 7 ngày, Quốc khánh 4 ngày

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn 10065 về phương án nghỉ một số dịp Lễ, Tết năm 2026 và năm 2027.

Công văn nêu rõ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ 7 ngày trong dịp Tết Âm lịch và nghỉ 4 ngày trong dịp lễ Quốc khánh năm 2027.

Phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027. (Ảnh: AI)

Như vậy, dịp Tết Âm lịch năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 7 ngày liên tục, từ thứ Năm 4/2/2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư 10/2/2027 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Dịp Quốc khánh năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm 2/9 đến hết Chủ nhật 5/9/2027. Trong đó gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027. (Ảnh: AI)

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ Nhân dân.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu cần bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, kết nối, ổn định cung - cầu lao động trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ, Tết.