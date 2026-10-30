Chốt khai thác sân bay Long Thành từ 24/12

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có văn bản số 4098/TCTCHKVN-KTC ngày 29/10 gửi UBND TP Đồng Nai, thông báo thời gian dự kiến đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác từ 0h ngày 24/12

Trong văn bản, ACV đề nghị chính quyền TP Đồng Nai quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, nhằm bảo đảm công tác chuẩn bị và tổ chức khai thác sân bay được triển khai đồng bộ, an toàn, thuận lợi.

Theo kế hoạch khai thác của ACV, sân bay Long Thành sẽ tăng dần quy mô hoạt động qua 3 giai đoạn, thay vì khai thác toàn bộ công suất ngay từ đầu.

Trong giai đoạn đầu, từ tháng 12/2026 đến tháng 3/2027, nhà ga hành khách dự kiến khai thác cánh Tây và khu trung tâm. Vietnam Airlines và Vietjet đăng ký sản lượng tương đương 6-10% công suất thiết kế, với khoảng 20-30 chuyến bay mỗi ngày.

Tổng sản lượng khai thác dự kiến tối đa 366 chuyến mỗi tuần, gồm 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế.

Đối với vận chuyển hàng hóa, một phần nhà ga hàng hóa số 1 (CTB1) dự kiến bắt đầu phục vụ hàng hóa nội địa từ ngày 24/12. Từ tháng 1/2027, nhà ga sẽ tiếp nhận các chuyến bay hàng hóa quốc tế, ngoại trừ những tuyến đi châu Âu và Mỹ.

Sang giai đoạn hai, từ tháng 4 đến tháng 10/2027, Vietnam Airlines và Vietjet dự kiến mở rộng mạng bay quốc tế đến châu Âu, châu Úc, Nam Á, Đông Bắc Á, Đông Nam Á và châu Mỹ, đồng thời bổ sung một số đường bay nội địa. Sản lượng hành khách dự kiến đạt 50% công suất thiết kế.

Từ tháng 10/2027, căn cứ lịch bay mùa đông, sân bay hướng tới khai thác 100% công suất thiết kế, phục vụ đầy đủ mạng bay nội địa và quốc tế. Hoạt động vận chuyển hàng hóa cũng dự kiến mở rộng sang các tuyến đi châu Âu và Hoa Kỳ.

Để chuẩn bị cho mốc đón khách đầu tiên, ACV dự kiến tổ chức 3 đợt thử nghiệm vận hành tổng thể (ORAT) trong các tháng 9-10, tháng 11 và tháng 12.

Các đợt thử nghiệm tập trung vào 4 nhóm hoạt động chính, gồm phục vụ hành khách và giao thông kết nối, phục vụ hành lý, khai thác khu bay, an ninh - an toàn và công nghệ thông tin. Qua đó, chủ đầu tư đánh giá rủi ro, kiểm tra mức độ sẵn sàng của hạ tầng, hệ thống và nhân sự trước khi sân bay chính thức hoạt động.

Hệ thống tra nạp nhiên liệu hàng không cũng dự kiến hoàn tất chạy thử và xin cấp phép của Cục Hàng không Việt Nam trong tháng 11.

Về thủ tục pháp lý, ACV đang hoàn thiện hồ sơ khai thác để trình cơ quan chức năng xem xét, phê duyệt. Các nội dung quan trọng gồm giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, giấy phép cung cấp dịch vụ, tài liệu khai thác sân bay, tài liệu khai thác nhà ga T1 và chương trình an ninh hàng không.

Theo kế hoạch, các thủ tục này được xem xét, phê duyệt trong tháng 10-11, phục vụ mục tiêu đưa sân bay vào hoạt động từ ngày 24/12.

Bên cạnh hạ tầng hàng không, công tác kết nối giao thông cũng được xác định là một trong những điều kiện quan trọng. Trong giai đoạn đầu, hành khách chủ yếu di chuyển bằng đường bộ. ACV đang nghiên cứu phương án xe trung chuyển trực tiếp giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất, đồng thời phối hợp tổ chức các tuyến xe buýt, taxi và xe công nghệ tại sân bay.

Về dài hạn, doanh nghiệp đề xuất phát triển mạng lưới vận tải đa phương thức, trong đó có tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, nhằm tăng khả năng kết nối giữa sân bay với TP.HCM và các trung tâm đô thị lân cận.