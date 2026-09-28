Chốt giá phát hành cao hơn 62% thị giá, PVcomBank (PCB) khởi động đợt tăng vốn lịch sử sau 13 năm

Chốt giá phát hành cao hơn 62% thị giá, dự thu hơn 4.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank, mã chứng khoán PCB) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt giá cổ phần chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư. Cụ thể, mức giá được chốt là 13.628 đồng/cổ phiếu. Mức định giá này cao hơn khoảng 62% so với giá đóng cửa 8.400 đồng/cổ phiếu của mã PCB trên sàn UPCoM cùng ngày công bố. Cổ phiếu PVcomBank mới chính thức giao dịch trên hệ thống UPCoM từ ngày 12/8 với giá tham chiếu 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau một tháng rưỡi lên sàn, thị giá mã này đã ghi nhận mức điều chỉnh giảm khoảng 35%.

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt, PVcomBank dự kiến chào bán 300 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành mới này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm, trừ các trường hợp được phép theo quy định pháp luật. Nếu phân phối thành công toàn bộ khối lượng đăng ký với mức giá 13.628 đồng/cổ phiếu, PVcomBank có thể thu về khoảng 4.088 tỷ đồng. Nguồn tiền này sẽ bổ sung trực tiếp vào năng lực tài chính cốt lõi của ngân hàng.

Đợt phát hành dự kiến được triển khai từ quý 4/2026 kéo dài đến quý 1/2027, ngay sau khi ngân hàng hoàn tất các thủ tục cần thiết với cơ quan quản lý. Trước đó vào ngày 20/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản chấp thuận phương án để PVcomBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.000 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Lợi nhuận bán niên tăng trưởng 26%, quy mô tài sản vượt 278.400 tỷ đồng

Kế hoạch chào bán riêng lẻ lần này mang ý nghĩa rất lớn khi đánh dấu lần tăng vốn điều lệ đầu tiên của PVcomBank kể từ năm 2013. Suốt 13 năm qua, ngân hàng liên tục duy trì mức vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng. Khi hoàn tất đợt chào bán 300 triệu cổ phiếu, quy mô vốn điều lệ của nhà băng này sẽ chính thức tăng từ 9.000 tỷ đồng lên 12.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 33%.

Sự bổ sung về nguồn vốn diễn ra trong thời điểm hoạt động kinh doanh của PVcomBank ghi nhận những kết quả khả quan. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy ngân hàng đạt 1.023 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương mức tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh sự cải thiện liên tục trong hiệu quả vận hành và năng lực quản trị rủi ro của toàn hệ thống.

Về quy mô hoạt động, tính đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của PVcomBank đã đạt hơn 278.400 tỷ đồng. Đi cùng với đó, dư nợ cho vay khách hàng cũng ghi nhận mức hơn 160.100 tỷ đồng, khẳng định khả năng cung ứng vốn ổn định ra thị trường. Nguồn lực tài chính dồi dào dự kiến thu về từ đợt phát hành cổ phiếu sắp tới sẽ tiếp tục củng cố nền tảng vốn, tạo đà vững chắc cho các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và mở rộng quy mô tài sản trong những giai đoạn tiếp theo.